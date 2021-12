Volkswagen-Tochter Cariad geht Kooperation ein VW und TomTom bringen 2023 neue Navigationssysteme

Der Volkswagen-Konzern hat die Entwicklung von Software-Lösungen und Hardware-Plattformen in der neuen Einheit Cariad zusammengefasst. Dort entsteht in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen TomTom eine neue Generation von Navigationssystemen. Im Jahr 2023 sollen erste Modelle des Autobauers mit der neuen Routenführung auf die Straße rollen.

TomTom hat eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Navigationssystemen, die zur Routenberechnung auf Echtzeit-Verkehrsinformationen zurückgreifen. Hier soll auch der große Fahrzeugbestand der VW-Konzernmarken helfen. Cariad plant, bis zum Jahr 2030 rund 40 Millionen Fahrzeuge weltweit mit der Automotive Cloud des Volkswagen-Konzerns zu verbinden.

Updates "over the air"

Das Navigationssystem von TomTom soll sich nahtlos in die digitalen Cockpits der Autos integrieren lassen. Die Anzeige von Fahrtrichtungsempfehlungen und Kartenausschnitten wird also auch im Kombiinstrument und im Head-up-Display möglich sein. Die Anbindung an das Internet soll auch regelmäßige Updates "over-the-air" möglich machen. Wenn das Auto in einem Gebiet ohne Netzabdeckung unterwegs ist, schaltet das System bei aktivierter Routenführung auf die Onboard-Software um.

Auch die Einbindung von spezifischen Navigationslösungen für Elektroautos, darunter die Suche von Ladepunkten und die Kalkulation der Ladestopps, soll Teil der Entwicklung sein. Welche Modelle zuerst mit dem neuen System auf den Markt kommen, wurde noch nicht verraten.

Fazit

Die Volkswagen-Tochter Cariad kooperiert bei der Entwicklung und Integration einer neuen Navigations-Generation mit TomTom. Neben Updates über das Internet sollen auch spezielle Anforderungen für Elektroautos bei der Entwicklung berücksichtigt werden.