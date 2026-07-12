320 km Reichweite und viel Komfort: Neuer Kia PV5 im Test

Der Kia PV5 überrascht mit einer umfangreichen Komfortausstattung, die in dieser Fahrzeugklasse selten ist. Bequeme Kunstledersitze mit Heiz- und Belüftungsfunktion sowie elektrischer Lordosenstütze sorgen für hohen Sitzkomfort. Hinzu kommen eine Klimaautomatik, ein beheizbares Lenkrad und Doppelverglasung, die den Geräuschpegel senken und für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Das aktuelle AAOS-Infotainmentsystem bietet modernste Konnektivität.

Auch in puncto Sicherheit überzeugt der PV5: Serienmäßig sind ein kamerabasierter Totwinkelwarner, ein Abstandsregeltempomat mit Stop-and-Go-Funktion sowie ein Autobahnassistent an Bord.

Performance: Elektromotor mit Feingefühl Mit einem Elektromotor, der den 2,1 Tonnen schweren PV5 in 10,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, zeigt sich der Antrieb ausreichend kräftig. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 135 km/h begrenzt, was für die meisten Einsatzzwecke ausreicht. Besonders beeindruckend ist die Laufruhe des Antriebs: Abgesehen von einem dezenten E-Motor-Pfeifen bleibt das Fahrerlebnis angenehm leise.

Reichweite und Ladeverhalten Die Reichweite des Kia PV5 beträgt praxisnah etwa 320 Kilometer. Der Verbrauch liegt bei rund 23 kWh pro 100 Kilometer. An Schnellladestationen erreicht er eine Ladeleistung von bis zu 150 kW; im Test wurden durchschnittlich 129 kW gemessen. Für den Ladehub von zehn bis achtzig Prozent benötigt das System etwa 30 Minuten. Die Rekuperation lässt sich über Lenkradwippen individuell einstellen – vom freien Rollen bis zur vollständigen Bremsung.

Praktische Details und Stauraum Trotz kompakter Maße bietet der Kia PV5 bis zu 3.615 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank. Praktische Details wie Fächer unter den Bodenklappen erleichtern den Alltag. Allerdings ist die Sitzvariabilität eingeschränkt: Die Rücksitzlehnen lassen sich nur umklappen, nicht verschieben oder ausbauen.

Fahrkomfort und Handling Das Fahrwerk des PV5 ist komfortabel abgestimmt und meistert Unebenheiten souverän. Die Kombination aus tiefem Schwerpunkt und breiten Reifen sorgt für ein präzises Lenkgefühl. Einziger Kritikpunkt: Bei starkem Beschleunigen sind leichte Antriebseinflüsse spürbar, und auf nasser Fahrbahn könnten die Reifen mehr Grip bieten. Dennoch überzeugt der PV5 durch sein ausgewogenes Fahrverhalten.