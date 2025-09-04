Mercedes legt G-Klasse auch als Cabrio auf

Die aktuelle Mercedes-Benz G-Klasse kann ihren Vorgänger in Sachen Verkaufserfolg inzwischen überbieten. Für die Schwaben hat sich die Neuauflage der Geländewagen-Ikone im Jahr 2018 längst gelohnt.

AMG-Modelle besonders erfolgreich Im Vergleich zum Original bietet sie modernere Technik, höheren Fahrkomfort und luxuriösere Ausstattung. Dabei zählen die Gelände-Fähigkeiten offenbar nur auf dem Papier. Denn besonders die sportlichen AMG-Varianten tragen maßgeblich zum weltweiten Erfolg bei. Trotz hoher Preise und wachsender Konkurrenz bleibt die Nachfrage konstant hoch – in vielen Märkten übersteigt sie sogar das Angebot.

Grund genug für Mercedes, die Angebotsvielfalt nochmals zu erweitern. Nach dem eher mäßig erfolgreichen Elektromodell (G-Klasse mit EQ-Technologie) folgt jetzt eine offene Cabriolet-Variante. Mehr als ein erstes Schattenbild ist den Schwaben aber noch nicht zu entlocken. Immerhin verrät uns ein Sprecher: "Wir werden das Fahrzeug zukünftig dann fast überall auf der Welt anbieten – und zum ersten Mal auch in den USA. An dieser Stelle ist es aber noch zu früh, um über weitere Details zu sprechen." Wir dürfen also gespannt sein, was da noch kommt.

Deutliches Facelift von 2024 Erst kürzlich überarbeitete Mercedes den dicken Kasten. Die Änderungen an Front, Grill und Stoßfängern waren optisch dezent. Immerhin gibt es seither eine neue A-Säulenverkleidung; Isolationsmaterial und eine Spoilerlippe reduzieren Fahrgeräusche. Im Innenraum gibt es das aktuelle MBUX-System, neue Lenkräder, zusätzliche Komfort-Extras sowie erweiterte Assistenzsysteme. Für den Offroad-Einsatz steht ein neues Bedienkonzept mit Offroad-Cockpit und "Transparenter Motorhaube" bereit.