Neue Euro-Scheine kommen: Wie finden Sie die Vorschläge von auto motor und sport?

Zur Auswahl stehen die Themen "Europäische Kultur" sowie "Flüsse und Vögel", die endgültige Entscheidung soll der EZB-Rat dann aber voraussichtlich Ende 2026 treffen. Noch bis zum 21.9.2026 können Bürger in einer europaweiten Online-Umfrage ihre Meinung zu den Gestaltungsvorschlägen abgeben.

Für auto motor und sport war das Anlass für ein kleines Designexperiment und einen etwas größeren KI-Auftrag. Wie würden die neuen Euro-Scheine aussehen, wenn sie nicht von Grafikdesignern, sondern von unserer Redaktion gestaltet würden, die sich seit Jahrzehnten mit Mobilität beschäftigt?

Die Antwort steckt eigentlich schon im Namen. Auto. Motor. Sport. Ergänzt um ein viertes Thema, das alle drei verbindet: Mobilität.

Auto Europa gilt als Geburtsstätte zahlreicher Automobilmarken und Fahrzeugkonzepte, die bis heute die Branche prägen. Vom erschwinglichen Kleinwagen über den Sportwagen bis zur Luxuslimousine stammen viele der bekanntesten Automobile der Welt aus europäischen Ländern. Eine Banknotenserie könnte deshalb den großen Ikonen der Automobilgeschichte gewidmet sein und damit gleichzeitig die industrielle Entwicklung des Kontinents erzählen. Natürlich haben wir da ein wenig Lokal-Patriotismus walten lassen und die deutschen Autobauer in den Vordergrund gestellt – no offense!

Motor Nicht weniger prägend als die Fahrzeuge selbst sind die technischen Innovationen, die das Autofahren im Laufe von mehr als 140 Jahren verändert haben. Von den ersten Verbrennungsmotoren über die Einführung von Verkehrsregeln und Tankstellen bis hin zu Sicherheits- und Assistenzsystemen ließe sich die Geschichte der Mobilität anhand technischer Meilensteine erzählen. Eine solche Serie würde zeigen, wie eng Innovation und europäische Ingenieurskunst miteinander verbunden sind.

Sport Europa ist zugleich die Heimat vieler Rennstrecken, die den internationalen Motorsport seit Jahrzehnten prägen. Nürburgring, Monza oder Le Mans sind längst mehr als Austragungsorte von Rennen. Sie stehen für technische Entwicklung, Wettbewerb und Motorsportgeschichte. Auch sie könnten als Motive die besondere Rolle Europas in diesem Bereich widerspiegeln.

KI-generiertes Bild / Wittich Ja, es ist dann auch ein wenig eskaliert bei der Ideenfindung, aber eine Euro-Banknoten-Serie mit den wichtigsten Wohnmobilarten könnten wir uns auch vorstellen. Grüße an die Kollegen von Promobil!

KI-generiertes Bild / Wittich Und auch wenn es zwei Räder weniger gibt, so fahren Sie doch. Unsere Ideen für eine Zweiradserie, H/T motorrad-online

Mobilität Mobilität endet jedoch nicht auf der Rennstrecke. Legendäre Passstraßen, Küstenstraßen und Panoramarouten verbinden Regionen und Länder miteinander und gelten für viele Autofahrer selbst als Reiseziel. Sie stehen für Freiheit, Tourismus und die landschaftliche Vielfalt Europas. Eine Banknotenserie mit solchen Straßen würde nicht einzelne Bauwerke, sondern das Unterwegssein selbst in den Mittelpunkt stellen.

Mehr als nur ein Gedankenspiel Natürlich werden die nächsten Euro-Banknoten anders aussehen. Doch das Gedankenexperiment zeigt, wie eng Europa und die Mobilität miteinander verbunden sind. Der Automobilbau, technische Innovationen, der Motorsport und einige der berühmtesten Straßen der Welt haben den Kontinent über Jahrzehnte geprägt. Vielleicht wären sie deshalb ebenso geeignete Botschafter für die gemeinsame europäische Währung wie Kultur oder Natur.