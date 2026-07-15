Sondermodell für koreanisches Kompakt-SUV: KGM Korando Limited startet ab 29.490 Euro

Der KGM Korando ist ab sofort auch als Sondermodell "Limited" erhältlich. Die neue Edition ergänzt das Angebot des koreanischen Herstellers und kombiniert eine erweiterte Komfortausstattung mit eigenständigen Designmerkmalen. Der Einstiegspreis beträgt 29.490 Euro. Angetrieben wird das Sondermodell ausschließlich vom bekannten 1,5-Liter-Turbobenziner mit 120 kW/163 PS, der serienmäßig mit einer Sechsstufen-Automatik gekoppelt ist.

Die Limited-Edition baut auf der Ausstattungslinie "Nomad Plus" auf und erweitert diese um zusätzliche Optionen. Fahrer und Beifahrer sitzen auf elektrisch verstellbaren Ledersitzen, die sowohl beheizbar als auch belüftet sind. Der Fahrersitz verfügt außerdem über eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze. Eine Ambientebeleuchtung sorgt für eine individuelle Innenraumgestaltung, die Heckklappe lässt sich elektrisch öffnen und schließen.

Umfangreiche Ausstattung Zur Serienausstattung gehören außerdem ein beheizbares Lederlenkrad sowie LED-Hauptscheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer. Das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keyless Go ist ebenso an Bord wie die Einparkhilfen an Front und Heck. Ergänzt wird das Angebot durch zusätzliche Assistenzsysteme. Neben einem Totwinkelassistenten stehen ein Spurwechselassistent und ein Querverkehrswarner für den rückwärtigen Bereich zur Verfügung. Bereits serienmäßig verfügt der Korando unter anderem über einen autonomen Notbremsassistenten, einen Spurhalteassistenten, eine Müdigkeitserkennung, eine Verkehrszeichenerkennung sowie eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit automatischer Distanzregelung.

KGM

Auch optisch hebt sich das Sondermodell vom regulären Korando ab. Kennzeichen der Limited-Edition sind 19 Zoll große Leichtmetallräder im "Diamantschnitt"-Design mit dunkler Ausführung, ein schwarz gestalteter Kühlergrill sowie eine Zweifarblackierung. Dach, Dachreling und Außenspiegel sind grundsätzlich in Schwarz lackiert. Für die Karosserie stehen die fünf Außenfarben Grand White, Latte Greige, Iron Metal, Dandy Blue und Space Black zur Auswahl.

Klassischer Turbo-Benziner ohne Hybrid Der Vierzylinder stellt ein maximales Drehmoment von 280 Nm bereit. Die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich über ein Sechsstufen-Automatikgetriebe. Für den Korando nennt KGM einen kombinierten Kraftstoffverbrauch zwischen 7,7 und 8,7 Litern je 100 Kilometer sowie CO₂-Emissionen von 176 bis 199 Gramm pro Kilometer.

Der Korando misst rund 4,45 Meter in der Länge. Das Modell wird seit 2019 in der aktuellen Generation angeboten und erhielt im Laufe seiner Bauzeit mehrere Überarbeitungen. Im Innenraum bietet der Fünfsitzer Platz für bis zu fünf Personen und ein Kofferraumvolumen von bis zu 551 Litern bei aufgestellten Rücksitzen.