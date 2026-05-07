VW ID. Polo im Konfigurator: Bis 50.500 Euro mit Extras und Zubehör

"Polo" war bei VW jahrzehntelang ein Versprechen: handlich, vernünftig, bezahlbar. Mit dem neuen ID. Polo bekommt dieser Name nun einen Elektroantrieb – und im Konfigurator eine Preisspirale, die viele Kunden eher bei einem Mittelklassemodell vermuten. Wir haben uns durchgeklickt, konsequent Häkchen gesetzt und am Ende nicht nur den Fahrzeugpreis betrachtet, sondern auch das Zubehör. Ergebnis: 50.499,80 Euro, also rund 50.500 Euro.

Wichtig für die Einordnung: Den Löwenanteil macht das Auto selbst aus, aber erst das Zubehör knackt die 50.000-Euro-Marke. In unserer Rechnung steht der ID. Polo ohne Zubehör bei 46.530 Euro – immer noch eine Ansage, aber eben ein anderer Sachverhalt als "50.500 Euro ab Werk".

Drei Linien – und der Einstieg klingt noch harmlos VW bietet den ID. Polo in den Linien Trend, Life und Style an. Der Trend soll laut Konfigurator ab Mitte Juli 2026 bestellbar sein und startet bei 24.995 Euro. Der Life liegt bei 33.795 Euro, der Style bei 36.995 Euro. Soweit wirkt das wie eine klassische Staffelung – doch die Details zeigen, wie VW die Schere setzt: Trend fährt ausschließlich mit der 37‑kWh-Batterie, Life ebenfalls, bietet aber die 52‑kWh-Batterie optional an. Style bringt die 52 kWh serienmäßig mit.

Damit steckt der Kern der Geschichte schon im Aufbau: Wer die größere Batterie will, muss mindestens in Richtung Life (mit Aufpreis) oder gleich zum Style greifen. Wir haben als Basis das Topmodell Style genommen – also die Variante, die Käufer typischerweise anklicken, wenn sie "einmal richtig" konfigurieren möchten.

Reichweite, Laden, Kofferraum: starke Werte – aber bitte sauber gelesen Mit 52 kWh nennt VW im Konfigurator eine kombinierte Reichweite bis 454 Kilometer (Life) beziehungsweise bis 452 Kilometer (Style). Das liegt praktisch auf einem Niveau und klingt nach "alltagstauglich plus Reserve". Beim Schnellladen trennt VW die Technik klar nach Batterie: Die 37‑kWh-Version lädt DC mit bis zu 90 kW, die 52‑kWh-Version mit bis zu 105 kW. Für Letztere nennt VW als Richtwert rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent – ein Wert, der im Alltag natürlich von Temperatur, Säule und Ladefenster abhängt, aber als Benchmark nachvollziehbar bleibt.

Überraschend groß wirkt das Kofferraumvolumen: 441 Liter stehen im Konfigurator. Das ordnen wir ausdrücklich als Herstellerangabe ein – je nach Messmethode kann das in der Praxis anders wirken. VW setzt beim ID. Polo offenbar auf viel Nutzwert. Weil beim ID. Polo (anders als bei ID.3/ID.3 Neo) der Motor nicht hinten, sondern an der Vorderachse sitzt, kann VW den Heckbereich anders auslegen.

VW Pythongelb Metallic kostet in der Ausstattung Style keinen Aufpreis.

Schon im Trend steckt viel – nur eben nicht alles Der Trend zeigt, wie VW heute Basis definiert: große Bildschirme, Assistenzsysteme und LED-Licht gehören zum Standardrepertoire. Gleichzeitig baut VW bewusst Hürden ein, damit sich der Kunde nach oben klickt. Ein Beispiel: Navigation gibt es im Trend nur über App-Connect, also per Smartphone. Wer das "echte Navi-Gefühl" ohne Handy will, landet schnell bei Paketen oder höheren Linien.

Der Life legt dann die typischen Komfortanker nach: ACC, Rückfahrkamera, Einparkhilfe – Dinge, die viele Käufer längst als selbstverständlich ansehen. Der Style setzt noch einen drauf, vor allem bei Licht und Innenraum: Matrix-LED, durchgehende Lichtsignatur, mehr Ambiente, mehr "Premiumgefühl". Genau an dieser Stelle kippt die Wahrnehmung: Das Auto trägt "Polo" im Namen, spielt aber emotional schon in einer ganz anderen Liga.

VW Für den Innenraum gibt es bei Style Mistralgrau (Bild) oder Soul-Schwarz - beides ohne Aufpreis.

Der Weg über 40.000 Euro: erst ein Paket hier, dann noch eins da Unsere Konfiguration beginnt beim Style für 36.995 Euro. Von dort aus geht es nicht mit einem großen Sprung nach oben, sondern mit vielen kleinen – und genau das macht Konfiguratoren so gefährlich fürs Budget. Ein Sitzkomfortpaket hier, Assistenz dort, Infotainment oben drauf: Jeder Posten wirkt für sich genommen überschaubar, zusammen wird daraus ein Preis, bei dem man irgendwann nicht mehr weiß, an welcher Stelle es eigentlich "teuer" wurde.

In unserem Fall fällt die 40.000-Euro-Schwelle nach dem Sitzkomfortpaket (750 Euro): 40.405 Euro stehen dann auf der Uhr. Ab da geht es in die Zone, in der viele Käufer mental schon nicht mehr gegenrechnen, sondern "wenn schon, denn schon" denken – und genau dort warten die großen Haken.

VW Ein Panoramadach schlägt beim VW ID. Polo mit 830 Euro zu Buche.

Assistenz, Infotainment, Sound: die moderne Preispumpe Als nächstes zieht VW an den Stellschrauben, die heute am schnellsten Geld bringen: Assistenten und Infotainment. Das Assistenzpaket "IQ.DRIVE Pro" inklusive Car2X kostet 1.145 Euro. Das Infotainment-Paket "Innovision Pro" liegt bei 750 Euro. Und wer beim Klang nicht sparen will, setzt beim Harman-Kardon-System noch einmal 680 Euro drauf. Das klingt nicht dramatisch – bis man merkt, dass man sich damit Stück für Stück von "gut ausgestattet" zu "fast schon Klassenwechsel" bewegt.

Anhänge-Vorrichtung VW ID. PoloDer VW ID. Polo mit 37-kWh-Batterie darf 500 kg ziehen (gebremst und ungebremst), mit 52-kWh-Akku sind ungebremst 750 und gebremst 1.200 kg möglich. Der Fahrradträger "Premium" wiegt 13 kg, jede seiner Schienen ist mit bis zu 30 kg belastbar. Ein E-Bike wiegt zwischen 20 und 28 kg. Zwei schwere E-Bikes drücken also inklusive Fahrradträger mit 69 kg auf die Anhängevorrichtung – was bei der zugelassenen Stützlast von 75 kg unproblematisch ist. Dann kommen die Optionen, die man im Alltag tatsächlich spürt: Panoramadach (830 Euro), Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar (810 Euro). Und weil die Werbung Elektroautos inzwischen gern als mobile Stromquellen anpreist, klickt man sich beim ID. Polo auch schnell ins Thema "Strom nach draußen": Zwei PowerSocket-Entladeadapter (einmal Camping-CEE, einmal Haushaltssteckdose) plus Netzladekabel summieren sich in unserer Rechnung bewusst – nach dem Motto: Wer beides will, kauft beides.

Dazu noch abgedunkelte Scheiben hinten (300 Euro) – und wir landen bei einer Zwischensumme von 45.290 Euro.

VW Darf man cool finden: Als günstigere Winterräder-Option hat VW für den ID. Polo 17-Zoll-Stahlräder für 695 Euro im Angebot.

46.530 Euro: der Autopreis – ohne einen einzigen Dachbox-Kilometer Bis hierhin reden wir ausschließlich über das Auto und seine Optionen. Wer dann noch eine Anschlussgarantie wählt (in unserem Beispiel die umfangreichste: 3 Jahre zusätzlich, bis 150.000 km, 1.240 Euro), steht bei 46.530 Euro.

VW Für den Transport von zwei E-Bikes geeignet: Die abnehmbare und abschließbare Anhängevorrichtung schafft eine Stützlast von 75 Kilo und kostet 810 Euro.

Zubehör: So macht VW aus 46.530 Euro rund 50.500 Euro Im Zubehörprogramm steckt alles, was das Auto nicht schneller macht, aber den Alltag (und das Urlaubsgefühl) angenehmer – und genau deshalb kaufen es viele. Bei uns landen typische Posten im Warenkorb: Allwettermatten (82 Euro), Gepäckraumwanne (76 Euro), Einstiegsleisten (92,60 Euro) und kleine Designteile wie beispielsweise das Badge "Love VW" für 16,90 Euro. Zudem ein Kindersitz (466 Euro), ein Kofferraum-Steckmodul fürs Gepäck (145 Euro) und Play-and-Pause-Pedalkappen (138 Euro). Für sich genommen Kleingeld, zusammen bereits eine Summe, die auffällt: 48.556,80 Euro.

Den finalen Sprung liefern die großen Freizeit-Teile: Dachbox (799 Euro), faltbarer Fahrradträger für zwei Räder (825 Euro) – und weil das ohne Dachträger nicht funktioniert, noch der Grundträger (319 Euro). Damit steht am Ende die Zahl, die hängen bleibt: 50.499,80 Euro.

VW Nicht ab Werk, sondern aus dem VW-Zubehör-Katalog: Das Kofferraum-Steckmodul hilft gegen verrutschendes Gepäck und kostet 145 Euro.

Was bleibt unterm Strich – und warum die Zahl trotzdem etwas über das Auto verrät Man kann die 50.500 Euro als Konfigurator-Kunststück abtun. Man kann aber auch anerkennen: Der ID. Polo zeigt sehr klar, wie sich die Preisdiskussion bei Elektroautos verschoben hat. VW bietet schon in den unteren Linien viel Technik, zwingt beim Thema Batterie und Komfort aber schnell zu Upgrades. Dazu kommt ein Zubehörprogramm, das nicht "nice to have" wirkt, sondern wie ein Baukasten fürs komplette Leben – und genau deshalb wirkt es auf Interessenten so attraktiv.

Die entscheidende Erkenntnis lautet: Der "50.500-Euro-Polo" entsteht nicht aus einem einzigen kostspieligen Extra, sondern aus vielen plausiblen Entscheidungen. Und genau das macht ihn so interessant – und so angreifbar: Wer früher einen Polo als Vernunftentscheidung gekauft hat, schaut heute auf eine Summe, die sich anfühlt wie eine andere Fahrzeugklasse.