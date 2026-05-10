Viel Leistung zum kleinen Preis mit Schwächen im Detail: Jaecoo 7 PHEV Fahrtest

Jay-was, bitte? Ja, genau: Der 7 ist ein weiteres neues Auto einer chinesischen Marke, von der Sie noch nie gehört haben. Den Wagen gibt’s in China seit fast drei Jahren als Chery Tansuo. In Europa soll’s natürlich über den Preis gehen: Ab 36.900 Euro gibt es den Kompakt-SUV als umfangreich ausgestatteten Plug-in-Hybrid mit 279 System-PS, 90 Elektro-Kilometern im WLTP-Zyklus und sieben Jahren Garantie.
Anders als viele seiner Landsleute verbucht der Jaecoo 7 Erfolge: In der britischen Zulassungsstatistik des ersten Quartals 2026 steht er mit 15.569 Neuzulassungen an zweiter Stelle hinter dem Ford Puma.
Preis und Leistung?
Wir sind die Topversion Jaecoo 7 Exclusive gefahren, die 39.900 Euro kostet. Für das Geld gibt es richtig viel, den Kampfpreis ...