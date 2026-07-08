Saab 900 Turbo im Test von 1979: Mit 145 PS gegen BMW und Mercedes

Die Flugzeugfirma Saab fing 1947 an, Autos zu bauen und die Herkunft aus der Luftfahrt war dem Ursaab anzusehen: Seine aerodynamische Form machte den Zweitürer mit Zweitaktmotor unverwechselbar. Die Nachfolgemodelle 99 und 900 blieben anders als die anderen: schlank, durchdacht konstruiert und mit sinnvollen Features ausgestattet. Saab hat zum Beispiel als erster Autohersteller Stoßfänger entwickelt, die Stöße bis 8 km/h wegstecken, schon früh eine Sitzheizung serienmäßig eingebaut oder das Zündschloss zwischen den Sitzen – wo es dem Fahrerknie bei einem Unfall nicht gefährlich werden kann.