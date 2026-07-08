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Fahrberichte

Saab 900 Turbo im Test von 1979: Mit 145 PS gegen BMW und Mercedes

Saab 900 Turbo von 1979 im historischen Test
Mit Turbo gegen BMW und Mercedes

Saab blies 1979 mit dem 900 Turbo und 145 PS zum Angriff auf das Auto-Establishment. Ist die teuerste Vierzylinder-Limousine Deutschlands 30.000 Mark wert? Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.07.2026
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Saab 900 Turbo im originalen Test von auto motor und sport (7/1979)
Foto: Hans Peter Seufert

Die Flugzeugfirma Saab fing 1947 an, Autos zu bauen und die Herkunft aus der Luftfahrt war dem Ursaab anzusehen: Seine aerodynamische Form machte den Zweitürer mit Zweitaktmotor unverwechselbar. Die Nachfolgemodelle 99 und 900 blieben anders als die anderen: schlank, durchdacht konstruiert und mit sinnvollen Features ausgestattet. Saab hat zum Beispiel als erster Autohersteller Stoßfänger entwickelt, die Stöße bis 8 km/h wegstecken, schon früh eine Sitzheizung serienmäßig eingebaut oder das Zündschloss zwischen den Sitzen – wo es dem Fahrerknie bei einem Unfall nicht gefährlich werden kann.

Der 900 schließlich ist ein typischer Saab: Der Fahrer sitzt aufrecht hinter einer gewölbten Frontscheibe, schaut auf ein Cockpit, das ergonomisch kaum besser ...

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