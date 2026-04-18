Der Cupra Terramar ist ein SUV, der mit zwei unterschiedlichen Antriebsvarianten aufwartet: einem effizienten Plug-in-Hybrid (PHEV) und einem sportlich ausgelegten VZ. Beide Modelle sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und bieten jeweils spezifische Vorteile.Technische Daten im VergleichAls PHEV kombiniert der Terramar einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit einem Elektromotor und erreicht eine Systemleistung von 272 PS. Die Batterie hat eine Kapazität von 19,7 kWh, was eine elektrische Reichweite von bis zu 110 Kilometern nach WLTP ermöglicht.Der VZ hingegen setzt auf einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit 265 PS und Allradantrieb. Beide Modelle nutzen ein Doppelkupplungsgetriebe, wobei der PHEV mit einem 6-Gang-DSG und der VZ mit einem 7-Gang-DSG ausgestattet ist.Verbrauch und ReichweiteIm Verbrauchstest zeigt der PHEV seine Stärken: Mit einer vollen Batterie liegt der Verbrauch bei nur 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Ohne elektrische Unterstützung steigt der Verbrauch auf etwa 8,5 Liter.Der VZ hingegen verbraucht im Durchschnitt 8,4 Liter, bietet jedoch keine elektrische Reichweite. Für Vielfahrer, die häufig lange Strecken zurücklegen, könnte der VZ die bessere Wahl sein, während der PHEV vor allem im Stadtverkehr und auf kurzen Strecken punktet.\n\t\t\t,\n\t\tAlltagstauglichkeit und KomfortBeide Modelle bieten ein großzügiges Platzangebot und eine hochwertige Ausstattung. Der PHEV muss jedoch aufgrund der Batterieeinheit Abstriche beim Kofferraumvolumen machen: Statt 540 Litern wie beim VZ stehen hier nur 450 Liter zur Verfügung. Beide Varianten verfügen über eine verschiebbare Rückbank, die zusätzliche Flexibilität bietet. In puncto Fahrkomfort überzeugen beide Modelle mit adaptiven Dämpfern und einer präzisen Lenkung.Kosten und Preis-Leistungs-VerhältnisDer Einstiegspreis für den PHEV liegt bei etwa 56.310 Euro, während der VZ ab 57.240 Euro erhältlich ist. Die Betriebskosten des PHEV sind dank des geringeren Verbrauchs und der Möglichkeit, elektrisch zu fahren, niedriger. Allerdings ist der VZ aufgrund seiner sportlichen Auslegung und des Allradantriebs für Fahrer interessant, die Wert auf Dynamik legen.Lesen Sie hier den Testbericht des Cupra Terramar VZ 2.0!