Elfer-Ikone im Test: Selbst mehr Regeln können den Porsche 911 GT3 nicht zähmen

Zuerst bitten wir um eine Runde Mitleid für den Spurhaltehelfer. Vor ein paar Jahren per Gesetz als Pflichtausstattung verordnet, hat er es wohl kaum erwarten können, endlich die beste elektrische Lenkung der Welt unter seine Fuchtel zu bekommen – um dann festzustellen, dass ihm dieses Vergnügen in der Praxis nur selten vergönnt sein wird. Wenn überhaupt.