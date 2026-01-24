AMS Kongress
Sportwagen
Elfer-Ikone im Test: Selbst mehr Regeln können den Porsche 911 GT3 nicht zähmen

Porsche 911 GT3 PDK im Test
Selbst mehr Regeln können die Ikone nicht zähmen

Durch die EU-Abgasgesetze gerät der Vierliter-Sauger immer stärker unter (Stau)druck, sodass der GT3 sein Standing nun mit einer gekürzten Übersetzung verteidigen muss. Weissach oder Brüssel – wer behält die Oberhand?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.01.2026
Porsche 911 GT3
Foto: Rossen Gargolov

Zuerst bitten wir um eine Runde Mitleid für den Spurhaltehelfer. Vor ein paar Jahren per Gesetz als Pflichtausstattung verordnet, hat er es wohl kaum erwarten können, endlich die beste elektrische Lenkung der Welt unter seine Fuchtel zu bekommen – um dann festzustellen, dass ihm dieses Vergnügen in der Praxis nur selten vergönnt sein wird. Wenn überhaupt.

Erstens ist der GT3 nach wie vor der Modellpflege kein Auto für Leute, die scharf drauf sind, sich die Fahrerei erleichtern oder gar abnehmen zu lassen. Und weil die Weissacher um diesen Umstand wissen beziehungsweise ihr ganzes Geschäftsmodell auf die Freude am aktiven Fahren stützen, haben sie zweitens einen Bedienweg geschaffen, um alles, was die Mensch-Maschine-Beziehung irgendwie kompromittieren ...

