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Tests

Für mehr Platz in Fond und Kofferraum? Mercedes CLA Shooting Brak im Fahrtest

Mercedes CLA Shooting Brake (erster Fahrtest)
Für mehr Platz unterm Sternenhimmel?

Mehr Raum, mehr Reichweite und ein spektakuläres Panoramadach: Der elektrische Mercedes CLA Shooting Brake bringt frischen Lifestyle in die Mittelklasse. Bis zu 761 Kilometer Reichweite, ultraschnelles Laden und ein KI-gestütztes Infotainment zeigen, wie modern ein Elektro-Kombi heute sein kann. Dazu kommt ein ungewöhnliches Highlight: ein Glasdach mit integriertem Sternenhimmel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.04.2026
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Thumbnail Mercedes CLA EQ Shooting Brake Fahrbericht

Emotional, geräumig und opak unterm Sternenhimmel. Wie bitte? Gemach, wir erklären. Es geht um den Shooting Brake des elektrischen Mercedes CLA, der mit mehr Platz, mehr Coolness und mehr Freizeitaroma kommt. Fühlbar besonders beim Einsteigen nach hinten, was wegen der größeren Türen geschmeidiger läuft. Dort erwartet Gäste ein ausschweifendes Platzangebot. Okay, das gerade nicht, im Vergleich zum Vorgänger wird es im Fond sogar kuscheliger, nur die Kopffreiheit profitiert von der erhöhten Dachlinie. Ellenbogenkämpfe werden damit nicht nur im Konzern, sondern auch im Shooting Brake härter.

Großer Kofferraum, bis zu 1.800 Kilogramm Anhängelast

Dafür gibt es weniger Stress wegen des Mitnahmegepäcks, neben den 455 Litern Grundvolumen fasst der SB ...

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