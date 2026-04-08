Für mehr Platz in Fond und Kofferraum? Mercedes CLA Shooting Brak im Fahrtest

Emotional, geräumig und opak unterm Sternenhimmel. Wie bitte? Gemach, wir erklären. Es geht um den Shooting Brake des elektrischen Mercedes CLA, der mit mehr Platz, mehr Coolness und mehr Freizeitaroma kommt. Fühlbar besonders beim Einsteigen nach hinten, was wegen der größeren Türen geschmeidiger läuft. Dort erwartet Gäste ein ausschweifendes Platzangebot. Okay, das gerade nicht, im Vergleich zum Vorgänger wird es im Fond sogar kuscheliger, nur die Kopffreiheit profitiert von der erhöhten Dachlinie. Ellenbogenkämpfe werden damit nicht nur im Konzern, sondern auch im Shooting Brake härter.