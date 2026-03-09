Für wen eignet sich der Dacia Bigster Hybrid-G 150? Die Fakten zur 4x4-LPG-Option

Der Dacia Bigster Hybrid-G 150 kombiniert einen 1,2-Liter-Turbobenziner mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem und einem Elektromotor an der Hinterachse. Diese Konfiguration ermöglicht eine Systemleistung von 154 PS und bietet die Kombination aus Allradantrieb und Automatikgetriebe. Der Elektromotor an der Hinterachse sorgt für zusätzliche Traktion und ein Umschalten zwischen den Antriebsarten. Laut Hersteller können bis zu 60 Prozent der Fahrten in der Stadt rein elektrisch zurückgelegt werden.

Vorteile und Einschränkungen des bivalenten LPG-Betriebs Ein Merkmal des Bigster Hybrid-G 150 ist der bivalente Antrieb, der sowohl mit Benzin als auch mit Flüssiggas (LPG) betrieben werden kann. LPG ist kostengünstiger und verursacht weniger CO2-Emissionen. Mit einem zusätzlichen LPG-Tank erreicht der Bigster eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern. Allerdings reduziert der zusätzliche Tank das Kofferraumvolumen im Vergleich zur Benzinversion um etwa 200 Liter.

Offroad-Fähigkeiten im Detail Der Bigster Hybrid-G 150 ist für die Straße und leichtes Gelände ausgelegt. Mit Offroad-Modi wie Schnee, Matsch/Sand und Lock passt sich das Fahrzeug an unterschiedliche Untergründe an. Die Rekuperation beim Bremsen unterstützt die Batterie des Elektromotors, um den Allradantrieb zu ergänzen. In Tests zeigte sich der Bigster als zuverlässig auf anspruchsvollen Strecken.

Alltagstauglichkeit und Komfort Im Alltag bietet der Bigster einen geräumigen Innenraum, eine einfache Bedienung und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das ihn für viele Käufer interessant macht. Die Materialien sind robust, und die Ausstattung in den Top-Versionen Journey und Extreme deckt viele Bedürfnisse ab. Das Doppelkupplungsgetriebe kann jedoch gelegentlich ruckartig schalten.

Marktposition und Zielgruppe Mit einem Einstiegspreis, der unter dem der Konkurrenz liegt, richtet sich der Bigster Hybrid-G 150 an Käufer, die moderne Technik und Vielseitigkeit zu einem erschwinglichen Preis suchen. Familien und Vielfahrer profitieren von der hohen Reichweite und den Betriebskosten des LPG-Antriebs. Im Vergleich zu Modellen wie dem VW Tiguan oder dem Hyundai Tucson bietet der Bigster ein konkurrenzfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis.