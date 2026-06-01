Klein, effizient, gut verarbeitet: Der Kia EV2 im Test

Oft sind es die kleinen Dinge beim Kennenlernen, die das Gegenüber sympathisch erscheinen lassen: ein kleines Hallo, eine wärmende Umarmung, ein "Hab einen guten Tag!". Nun sind Autos zwar keine Menschen, aber bestimmte Typen sind einem einfach doch sympathischer. Dazu gehört definitiv der neue Kia EV2, der Sie mit einem beleuchteten "Hello"-Schriftzug samt Smiley in der Tür begrüßt. Und weil er ein E-Auto ist, hat er den Innenraum pünktlich zu den Eisheiligen vorgewärmt – Lenkrad- und Sitzheizung inklusive.