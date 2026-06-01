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Tests

Klein, effizient, gut verarbeitet: Der Kia EV2 im Test

Kia EV2 im Test
Klein, effizient und erstaunlich sympathisch

Kleine und bezahlbare Stromer sind noch recht selten, Kia aber hat mit dem EV2 schon einen im Programm. Also ab in den 1.000-Punkte-Test!

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 21.06.2026
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Oft sind es die kleinen Dinge beim Kennenlernen, die das Gegenüber sympathisch erscheinen lassen: ein kleines Hallo, eine wärmende Umarmung, ein "Hab einen guten Tag!". Nun sind Autos zwar keine Menschen, aber bestimmte Typen sind einem einfach doch sympathischer. Dazu gehört definitiv der neue Kia EV2, der Sie mit einem beleuchteten "Hello"-Schriftzug samt Smiley in der Tür begrüßt. Und weil er ein E-Auto ist, hat er den Innenraum pünktlich zu den Eisheiligen vorgewärmt – Lenkrad- und Sitzheizung inklusive.

Harte Fakten im Test

Doch Sie haben natürlich recht, hier geht es nicht um Sympathien. In einem Test zählen harte Fakten. Alles klar, können Sie haben: also rauf auf die Waage, die bei 1.601 kg stehen bleibt. Das ist in Zeiten der Elektromobilität ...

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