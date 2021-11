Mustang Mach-E mit kritischem Fahrverhalten Ford sichert ESP-Update nach ADAC-Test zu

Wie der Automobilclub mitteilt, zeigte der Elektro-SUV ein kritisches Fahrverhalten im Grenzbereich, was zu einer erhöhten Unfallgefahr führen könnte. Beim Test fiel der Mustang Mach-E mit einer stark ausgeprägten Tendenz zum Übersteuern auf und in der Folge sei das "Ausbrechen des Hecks" möglich. Bei schneller Kurvenfahrt oder bei plötzlichen Ausweichmanövern kann, so der ADAC, das Elektro-Modell von der Fahrbahn abkommen oder in den Gegenverkehr geraten.

Ford kalibriert das ESP neu

Nach Mitteilung des ADAC wurde der Hersteller bereits mit den Ergebnissen des Tests konfrontiert. Ford habe zugesichert, "die ESP-Kalibrierung im Normalmodus … hin zu einer stärker kontrollierten Auslegung zu modifizieren." Für alle Fahrzeuge, die sich bereits in Kundenhand befinden, erfolge das Update sobald möglich über die ‚Over-the-Air-Update‘-Funktionalität. Upgedatete Fahrzeuge sind ab Anfang 2022 für einen Nachtest einsatzbereit.

Nähere Angaben zum Testaufbau sowie zum Modell bleibt der ADAC schuldig, bei Tests von auto motor und sport war der E-SUV unauffällig. Tester Markus Peters konstatierte: "Der Allradler stiebt schon beim drahtigen Umlenken in Wechselkurven mit dem Hintern. Deaktiviert man die Traktionskontrolle, dann lässt sich dieser Impuls per Drehmoment-Sättigung in leichtes Übersteuern kanalisieren."

Fazit

Ford bessert das ESP des Mach-E nach einem ADAC-Test nach – für die Besitzer des Modells geschieht dies über ein OTA-Update. Bei Tests von auto motor und sport bliebt das Modell unauffällig.