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Toyota Aygo X Hybrid im Test: Sparsamer City-Kleinwagen mit großen Schwächen

Toyota Aygo X im Test
Extrem sparsam, aber sonst kaum Stärken

Nur 3,78 Meter lang, aber erstaunlich effizient: Der Toyota Aygo X kombiniert Hybridtechnik mit Mini-Abmessungen und niedrigem Verbrauch. Im Alltag überzeugt der Stadtflitzer mit leisem Antrieb und flottem Anfahren, offenbart aber klare Schwächen bei Platzangebot, Komfort und Rundumsicht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.05.2026
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Ein winziges Auto? Okay, zuerst die Bremsleistung prüfen: 100 auf 0 km/h in 37,1 Metern sind schon akzeptabel. Weiter geht’s mit den Euro-NCAP-Insassenschutz-Tests: 73 Prozent des maximal Erreichbaren vorne, 72 Prozent für Kinder hinten. Gut ist das nicht, für die Klasse aber sehr ordentlich.

Wobei der Fond auch nur für Kinder passt. Wir steigen mit vier 1,82- Meter-Männern in den 3,78 Meter kurzen Aygo. Der hinter dem Fahrer hat Pech, der Beinraum reicht nicht. Damit sich der Mann hinten rechts irgendwie durch den kurzen Türausschnitt auf die Rückbank zwängen kann, muss der Beifahrer nach vorne rücken, bis sein linkes Knie gegen die Armaturentafel drückt – so können das keine 73 Prozent mehr werden.

Unter fünf Liter im Schnitt

Die Kernkompetenz ...

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