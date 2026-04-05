AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Tests

Wenn Allrad nicht alles besser macht: Kia Sportage 1.6 T-GDI im Test

Kia Sportage 1.6 T-GDI im Test
Wenn Allrad nicht alles besser macht

Den kürzlich gelifteten SUV gibt’s auch mit einem, nun, historischen Antrieb. Eine gute Idee? Klären wir im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
Als Favorit speichern
Frontansicht eines blauen Kia Sportage 1,6 T-GDI AWD in urbaner Umgebung, frontal fotografiert.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Allrad, 180 PS, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, alles ganz ohne mildhybride Unterstützung? Wo gibt’s denn so was? Na, beim Kia Sportage 1.6 T-GDI. Mit ein Grund für den reinen Verbrenner-Antrieb: Die moderne Variante mit 239 PS Systemleistung und zusätzlichem E-Motor im Getriebegehäuse kostet rund 3400 Euro mehr. Wobei der Hybrid dennoch eine Probefahrt verdient hätte, denn unser Testwagen fährt im Start-Stopp-Betrieb in der Stadt zögerlich und teils ruppig an. Erst in den höheren Gängen wechselt das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe seine Fahrstufen deutlich flüssiger und entschlossener.

Fahrverhalten und Verbrauch

So richtig voran geht der Kia dennoch nicht. Der Null-hundert-Wert ist für einen SUV mit 180 PS nicht unbedingt bemerkenswert....

Mehr zum Thema Familienautos