Wenn Allrad nicht alles besser macht: Kia Sportage 1.6 T-GDI im Test

Allrad, 180 PS, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, alles ganz ohne mildhybride Unterstützung? Wo gibt’s denn so was? Na, beim Kia Sportage 1.6 T-GDI. Mit ein Grund für den reinen Verbrenner-Antrieb: Die moderne Variante mit 239 PS Systemleistung und zusätzlichem E-Motor im Getriebegehäuse kostet rund 3400 Euro mehr. Wobei der Hybrid dennoch eine Probefahrt verdient hätte, denn unser Testwagen fährt im Start-Stopp-Betrieb in der Stadt zögerlich und teils ruppig an. Erst in den höheren Gängen wechselt das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe seine Fahrstufen deutlich flüssiger und entschlossener.