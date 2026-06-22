Kia PV5 Modellpflege (2027): Der Elektro-Van wird variabler und lädt schneller

Mit dem Modelljahr 2027 baut Kia das Angebot des vollelektrischen Vans PV5 Passenger aus. Neben dem bereits bekannten Fünfsitzer sind jetzt auch Varianten mit sechs und sieben Sitzplätzen erhältlich, was besonders für gewerbliche Nutzer und größere Familien eine wichtige Option ist. Dabei profitiert der PV5 von seiner E-GMP.S-Plattform, die einen durchgängig ebenen Fahrzeugboden ermöglicht und dadurch auch variable Sitzkonfigurationen möglich macht. Bislang war der verglaste Personentransporter als Fünfsitzer mit einer hinteren Dreier-Sitzbank und einem Ladevolumen von 1.330 Liter verfügbar. Das Angebot wird nun um einen Sechssitzer mit der Sitzanordnung 1-2-3 sowie einen Siebensitzer im Layout 2-2-3 erweitert.

Zwei Schiebetüren serienmäßig Bei den neuen Versionen profitieren die Passagiere in allen drei Sitzreihen von den konzeptbedingt großzügigen Platzverhältnissen im PV5. Die niedrige Einstiegshöhe und serienmäßige Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten sollen den Zugang zum Fond erleichtern. Die zweite Sitzreihe ist leicht versetzt angeordnet, wodurch laut Kia der Einstieg in die dritte Reihe vereinfacht wird. Für Kindersitze stehen insgesamt vier ISOFIX-Befestigungspunkte zur Verfügung.

Der Sechssitzer bietet hinter der dritten Sitzreihe 350 Liter Gepäckraum sowie zusätzlich 315 Liter Stauraum im vorderen Bereich neben dem Fahrer. Beim Siebensitzer stehen hinter der dritten Reihe 318 Liter zur Verfügung, die sich durch Umklappen der Sitzlehnen auf bis zu 785 Liter erweitern lassen.

Zwei Akkus zur Wahl Angeboten wird der PV5 Passenger weiterhin mit zwei Batteriegrößen. Zur Wahl stehen Akkus mit 51,5 kWh und 71,2 kWh Kapazität. Für den Fünfsitzer nennt Kia mit der größeren Batterie eine Reichweite von bis zu 412 Kilometern. Beide Akkus können an Schnellladestationen innerhalb von rund 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden.

Je nach Ausführung verfügt der Elektro-Kleinbus über eine Vehicle-to-Load-Funktion, über die externe 230-Volt-Geräte mit Strom versorgt werden können. Außerdem ist der PV5 für den Anhängerbetrieb geeignet. Modelle mit der großen Batterie dürfen gebremste Anhänger bis 1.500 Kilogramm ziehen, bei der kleineren Batterie liegt die Anhängelast bei 750 Kilogramm.

Änderungen im Detail Zum Modelljahr 2027 hat Kia darüber hinaus mehrere Detailverbesserungen vorgenommen. Die klappbare Armlehne am Fahrersitz lässt sich nun in der Höhe verstellen. Neu ist außerdem eine "Walk Away Lock"-Funktion des Smart Keys, die das Fahrzeug automatisch verriegelt, sobald sich der Fahrer entfernt. Beim Fünfsitzer gehört eine LED-Beleuchtung des Gepäckraums künftig zur Serienausstattung.

Zur Serienausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, Smart Key sowie ein Navigations- und Infotainmentsystem. Bei den sechs- und siebensitzigen Varianten gehören zudem eine Wärmepumpe und 16-Zoll-Leichtmetallräder zum Standardumfang.

Schneller laden Eine weitere technische Neuerung hat Kia bereits angekündigt. Künftig soll für alle PV5-Passenger-Versionen ein 22-kW-On-Board-Charger erhältlich sein. Dadurch verkürzen sich die Ladezeiten an ausreichend dimensionierten Wechselstrom-Ladesäulen deutlich, was speziell im innerstädtischen Einsatz echte Vorteile bringt. Für die sechs- und siebensitzigen Varianten soll die Option noch im dritten Quartal verfügbar werden, für den Fünfsitzer ist die Einführung Anfang 2027 vorgesehen.

Die Preise des Modelljahres 2027 beginnen bei 38.390 Euro für den Fünfsitzer mit 51,5-kWh-Batterie. Der neue Siebensitzer startet bei 40.190 Euro, der Sechssitzer bei 41.540 Euro. Für die größere Batterie verlangt Kia jeweils einen Aufpreis von 4.000 Euro.