AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kleinwagen
Tests

Wie gut ist das Basismodell für 19.900 Euro? Renault Clio im Test

Renault Clio TCe 115 ab 19.900 Euro
Kann die Basisversion im Test überzeugen?

Der Renault Clio hat sich seit Jahrzehnten als feste Größe im Kleinwagensegment etabliert. Der Neue steht als TCe 115 ab 19.00 Euro in der Preisliste. Wie schlägt sich der Dreizylinder-Turbo mit 115 PS im Alltag? Der Test liefert die Antwort.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.07.2026
Als Favorit speichern
Renault Clio
Foto: Rossen Gargolov

Der Renault Clio TCe 115 startet in der Basisversion bei einem Preis von 19.900 Euro. Ausgestattet ist er mit einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, der eine Leistung von 115 PS liefert. In der getesteten Techno-Ausstattung kostet er inklusive Extras wie Winter- und Safety-Paketen sowie Induktivladeschale für Smartphones etwa 21.600 Euro. Die Ausstattungslinie Techno bietet insgesamt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den verfügbaren Varianten.

Im Innenraum punktet der Clio mit einem modernen Android-Infotainmentsystem, das noch Raum für Verbesserungen lässt: Auf dem 10 Zoll großen Touchscreen wird die Darstellung durch dauerhaft eingeblendete Direktwahlgrafiken etwas eingeschränkt. Weitere Kritikpunkte betreffen die grelle Farbgebung des Tachodisplays sowie den fehlenden Komfort einiger Bedienelemente wie einer Lordosenstütze.

Fahrverhalten und Motorleistung

Der Dreizylinder-Motor zeigt sich im unteren Drehzahlbereich etwas träge, entfaltet jedoch bei höheren Geschwindigkeiten dank Turboaufladung ausreichend Kraft. Auf der Autobahn kann der Clio problemlos mithalten, erfordert jedoch gelegentliches Zurückschalten für zügige Überholmanöver. Besonders erfreulich ist der durchschnittliche Verbrauch von nur 5,4 Litern auf 100 Kilometern, was eine Reichweite von bis zu 777 Kilometern ermöglicht.

Das Fahrwerk des Clio ist auf Komfort ausgelegt und absorbiert Unebenheiten zuverlässig. Gleichzeitig überzeugt das Fahrzeug durch präzises Kurvenverhalten und ein geringes Leergewicht von nur 1.190 Kilogramm. Die Lenkung bietet gute Rückmeldung, zeigt jedoch Schwächen bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten.

Sicherheitsmerkmale und Bremsleistung

Beim Euro-NCAP-Crashtest erreichte der neue Clio für den Insassenschutz Werte von 79 Prozent für Erwachsene und 82 Prozent für Kinder. Die Bremsleistung ist ebenfalls auf gutem Niveau: In Tests lag der Bremsweg aus 100 km/h bei etwa 35 Metern.

Das ESP-System arbeitet effektiv gegen Untersteuern und sorgt für Stabilität in dynamischen Fahrsituationen. Besonders positiv fällt die Dosierung des Bremspedals auf.

Komfort und Ausstattungskritik

Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet der Clio ordentlichen Fahrkomfort. Windgeräusche bleiben selbst bei 130 km/h im akzeptablen Bereich. Allerdings gibt es Defizite: Eine einstellbare Lordosenstütze fehlt, und die serienmäßige Musikanlage liefert nur mittelmäßige Klangqualität.

Die Assistenzsystem-Konfiguration erlaubt es dem Fahrer, persönliche Einstellungen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren – allerdings erfordert dies teils umständliche Menüführungen.

Fazit