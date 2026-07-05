Wie gut ist das Basismodell für 19.900 Euro? Renault Clio im Test

Der Renault Clio TCe 115 startet in der Basisversion bei einem Preis von 19.900 Euro. Ausgestattet ist er mit einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, der eine Leistung von 115 PS liefert. In der getesteten Techno-Ausstattung kostet er inklusive Extras wie Winter- und Safety-Paketen sowie Induktivladeschale für Smartphones etwa 21.600 Euro. Die Ausstattungslinie Techno bietet insgesamt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den verfügbaren Varianten.

Im Innenraum punktet der Clio mit einem modernen Android-Infotainmentsystem, das noch Raum für Verbesserungen lässt: Auf dem 10 Zoll großen Touchscreen wird die Darstellung durch dauerhaft eingeblendete Direktwahlgrafiken etwas eingeschränkt. Weitere Kritikpunkte betreffen die grelle Farbgebung des Tachodisplays sowie den fehlenden Komfort einiger Bedienelemente wie einer Lordosenstütze.

Fahrverhalten und Motorleistung Der Dreizylinder-Motor zeigt sich im unteren Drehzahlbereich etwas träge, entfaltet jedoch bei höheren Geschwindigkeiten dank Turboaufladung ausreichend Kraft. Auf der Autobahn kann der Clio problemlos mithalten, erfordert jedoch gelegentliches Zurückschalten für zügige Überholmanöver. Besonders erfreulich ist der durchschnittliche Verbrauch von nur 5,4 Litern auf 100 Kilometern, was eine Reichweite von bis zu 777 Kilometern ermöglicht.

Das Fahrwerk des Clio ist auf Komfort ausgelegt und absorbiert Unebenheiten zuverlässig. Gleichzeitig überzeugt das Fahrzeug durch präzises Kurvenverhalten und ein geringes Leergewicht von nur 1.190 Kilogramm. Die Lenkung bietet gute Rückmeldung, zeigt jedoch Schwächen bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten.

Sicherheitsmerkmale und Bremsleistung Beim Euro-NCAP-Crashtest erreichte der neue Clio für den Insassenschutz Werte von 79 Prozent für Erwachsene und 82 Prozent für Kinder. Die Bremsleistung ist ebenfalls auf gutem Niveau: In Tests lag der Bremsweg aus 100 km/h bei etwa 35 Metern.

Das ESP-System arbeitet effektiv gegen Untersteuern und sorgt für Stabilität in dynamischen Fahrsituationen. Besonders positiv fällt die Dosierung des Bremspedals auf.

Komfort und Ausstattungskritik Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet der Clio ordentlichen Fahrkomfort. Windgeräusche bleiben selbst bei 130 km/h im akzeptablen Bereich. Allerdings gibt es Defizite: Eine einstellbare Lordosenstütze fehlt, und die serienmäßige Musikanlage liefert nur mittelmäßige Klangqualität.

Die Assistenzsystem-Konfiguration erlaubt es dem Fahrer, persönliche Einstellungen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren – allerdings erfordert dies teils umständliche Menüführungen.