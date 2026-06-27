Wie gut ist er nach über fünf Jahren am Markt? Opel Mokka Electric im Test

Der Opel Mokka Electric basiert auf einer modernen Plattform, die sowohl Verbrenner als auch Elektroantriebe unterstützt. Der Elektromotor liefert 115 kW (156 PS) und wird von einer 51-kWh-Batterie gespeist. Der Testverbrauch liegt bei 18,8 kWh pro 100 Kilometer, was eine Reichweite von bis zu 295 Kilometern ermöglicht – konkurrenzfähig für einen City-SUV. Das gilt auch für die Ladezeiten: Mit bis zu 100 kW Gleichstrom (DC) lädt die Batterie in etwa 30 Minuten auf 80 Prozent.

Innenraum und Komfort Im Innenraum wurden mit dem Facelift 2024 spürbare Verbesserungen vorgenommen. Hochwertigere Materialien wie Silber-Dekorelemente ersetzen das anfällige Hochglanzschwarz. Das neue Kunstleder-Lenkrad verleiht dem Fahrerbereich eine moderne Note.

Ein Highlight ist die separate Bedieneinheit für die Klimaanlage mit Drehreglern – intuitiv und praktisch. Kritik gibt es für die engen hinteren Sitzplätze und tief platzierte Kopfstützen. Optional bietet Opel Komfortsitze für 650 bis 800 Euro an.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Eine kritische Betrachtung Mit einem Einstiegspreis von 38.990 Euro gehört der Opel Mokka Electric nicht zu den günstigsten Modellen seiner Klasse. Optionale Extras wie das Navigationssystem mit Ladeplanung kosten zusätzlich 800 Euro – ein Feature, das bei Elektroautos Standard sein sollte.

Trotzdem bietet der Mokka Electric ein solides Gesamtpaket aus Reichweite, Fahrkomfort und moderner Technik. Für Käufer, die Wert auf Qualität legen, könnte er eine lohnende Investition sein – vorausgesetzt, sie sind bereit, für Extras zu zahlen.

Fahreigenschaften: Alltagstauglich und komfortabel Im Fahrbetrieb überzeugt der Mokka Electric mit harmonischer Leistungsentfaltung. Das Fahrwerk filtert Unebenheiten effektiv heraus und sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis – besonders im urbanen Umfeld. Die Lenkung arbeitet präzise genug für enge Stadtmanöver, während die Bremsleistung mit einem Bremsweg von 35,9 Metern aus Tempo 100 überzeugt. Die Kombination aus kompakten Abmessungen und gut abgestimmtem Fahrwerk macht den Mokka Electric ideal für Stadtverkehr und gelegentliche Überlandfahrten.