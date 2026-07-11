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SUV
Tests

Wie viel X3 steckt im Basismodell? BMW X3 20 im Test

BMW X3 20 im Test
Wie viel X3 steckt im Basismodell?

Alle Augen sind auf den neuen iX3 gerichtet. Doch wie schlägt sich das Verbrenner-Pendant? Wir testen den BMW X3 mit Basisbenziner.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.07.2026
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BMW X3 20 xDrive fährt auf einer Landstraße durch eine Kurve. Das SUV ist in dunkler Lackierung zu sehen.
Foto: ACHIM HARTMANN

Im Test des neuen BMW iX3, den die Münchner vollmundig als "Neue Klasse" bezeichnen, konnten Sie sich mit dessen Qualitäten vertraut machen. Heißt das im Umkehrschluss, dass der konventionell angetriebene X3, auch erst 2024 in vierter Generation gestartet, schon zum Alteisen gehört? Klären wir, der mildhybridisierte Basisbenziner steht schon parat zum Test.

Design und Interieur

Neben der äußeren Optik – der X3 setzt als letzter neuer BMW auf die Nieren im XXL-Format – unterscheidet sich auch das Interieur grundlegend vom Elektro-Ableger, was aber kein Nachteil sein muss. Denn hier gibt es noch ein Fahrerdisplay, ein klassisch geformtes Steuer und den lieb gewonnenen Dreh-Drück-Steller, mit dem die Bedienung etwas weniger touchy ausfällt. Wobei ...

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