Wie viel X3 steckt im Basismodell? BMW X3 20 im Test

Im Test des neuen BMW iX3 , den die Münchner vollmundig als "Neue Klasse" bezeichnen, konnten Sie sich mit dessen Qualitäten vertraut machen. Heißt das im Umkehrschluss, dass der konventionell angetriebene X3, auch erst 2024 in vierter Generation gestartet, schon zum Alteisen gehört? Klären wir, der mildhybridisierte Basisbenziner steht schon parat zum Test.

Design und Interieur

Neben der äußeren Optik – der X3 setzt als letzter neuer BMW auf die Nieren im XXL-Format – unterscheidet sich auch das Interieur grundlegend vom Elektro-Ableger, was aber kein Nachteil sein muss. Denn hier gibt es noch ein Fahrerdisplay, ein klassisch geformtes Steuer und den lieb gewonnenen Dreh-Drück-Steller, mit dem die Bedienung etwas weniger touchy ausfällt. Wobei ...