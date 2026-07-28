Dacia fährt eine Null-Runde: Leasing und Finanzierung zu 0 %

Wer mit einem Duster oder Bigster in der Hybrid 155-Variante liebäugelt, dem macht Dacia jetzt ein extrem verlockendes Angebot. Die Rumänen bieten für beide Modelle ab sofort eine Null-Prozent-Finanzierung sowie ein Null-Prozent-Leasing an. Interessenten müssen sich allerdings schnell entscheiden, denn die Aktion gilt nur noch bis zum 31. August 2026. Zudem muss der entsprechende Wagen bis spätestens 31.12.2026 zugelassen werden.

Günstig zu haben, Einschränkungen beachten Der Dacia Duster Expression Hybrid 155 ist ab 25.690 Euro erhältlich. Die Null-Prozent-Finanzierung startet bei 147 Euro monatlich, das Null-Prozent-Leasing ist bereits ab 169 Euro monatlich verfügbar. Für den Dacia Bigster Expression Hybrid 155 liegt der Grundpreis bei 28.890 Euro. Im Rahmen der Null-Prozent-Finanzierung ist hier eine monatliche Rate ab 185 Euro möglich. Wer lieber zum Leasing greifen möchte, ist ab 199 Euro monatlich dabei.

Bei den Finanzierungsmodellen über 48 Monate wird keine Anzahlung verlangt, die Gesamtlaufleistung ist auf 40.000 Kilometer begrenzt. Die Leasingangebote sind über 36 Monate gerechnet, bedingen eine Sonderzahlung und begrenzen die Gesamtlaufleistung auf 30.000 Kilometer. Als weitere Einschränkungen müssen sich Finanzierungs-Kunden mit einem sofort verfügbaren Fahrzeug oder einem weißen Bestellmodell begnügen. Beim Leasing ist ein Full Service Vertrag inkludiert.