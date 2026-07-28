Dire Wolf 6x6 für US-Army: Schau Sie mal, was der für Räder hat

Für das Programm "Project Sustainment" wurden zunächst fünf Unternehmen ausgewählt, die ihre Konzepte in einem Wettbewerb gegeneinander antreten lassen. Einer der Kandidaten ist der "Dire Wolf" des US-Unternehmens Blade.

Hybridantrieb für schwieriges Gelände Der Dire Wolf wurde speziell für Logistikaufgaben entwickelt. Das unbemannte Bodenfahrzeug basiert auf der Wolf-Plattform von Blade und verfügt über einen diesel-elektrischen Hybridantrieb sowie ein 6×6-Fahrwerk mit Terrain-Flex-Einzelradaufhängung. Eine Pivot-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf engstem Raum.

Nach Angaben des Herstellers kann der Dire Wolf steile Hänge befahren, breite Gräben überwinden und Hindernisse von bis zu rund 61 Zentimetern Höhe überqueren. Zusätzlich kann die Bordbatterie elektrische Energie für Funkgeräte, Sensoren oder andere Systeme an vorgeschobenen Stellungen bereitstellen.

Eine Besonderheit sind die Michelin Tweels. Dabei handelt es sich um luftlose Räder, bei denen flexible Kunststoffspeichen zwischen Nabe und Lauffläche die Funktion der Luftfüllung übernehmen. Dadurch kann das Fahrzeug nicht durch einen klassischen Plattfuß ausfallen und soll auch auf Geröll, Schutt oder beschädigten Straßen mobil bleiben.

*Geschätzte Werte auf Basis der bekannten Wolf-X-Plattform sowie vergleichbarer militärischer Hybrid-UGVs. Blade hat diese technischen Daten bisher nicht veröffentlicht.

Fünf Unternehmen konkurrieren um den Auftrag Mit dem Dire Wolf gehört Blade zu den fünf Unternehmen, die von der US-Armee für Project Sustainment ausgewählt wurden. Ebenfalls im Wettbewerb stehen AM General, American Rheinmetall, Carnegie Robotics und Stratom.

Am interessantesten sind die Systeme vom Rheinmetall und AM General. Letzterer setzt auf ein autonomes Fahrzeug auf Basis der Humvee-Plattform. American Rheinmetall entwickelt gemeinsam mit Harbinger eine hybride, unbemannte Fahrzeugplattform auf Grundlage eines elektrischen Nutzfahrzeugfahrgestells, die auch von UPS- oder Amazon-Vans benutzt wird.

Blade / KI-generiertes Bild Die Besonderheit des Dire Wolf ist der 6x6-Antrieb mit Luftlos-Rädern.

Carnegie Robotics bringt seine Erfahrung bei Sensorik und autonomer Navigation ein, während Stratom seit mehreren Jahren fahrerlose Transportfahrzeuge für militärische Logistik entwickelt.

Entscheidung fällt nach Vergleichserprobungen In den kommenden Monaten will die US-Armee die verschiedenen Systeme hinsichtlich Geländegängigkeit, Zuverlässigkeit, autonomer Navigation und logistischer Leistungsfähigkeit vergleichen. Dabei soll sich auch zeigen, wie zuverlässig die Fahrzeuge bei gestörtem GPS-Empfang oder unter den Bedingungen elektronischer Kampfführung arbeiten.

Erst nach Abschluss dieser Erprobungen wird entschieden, welches Konzept die Anforderungen am besten erfüllt und in eine mögliche Serienbeschaffung einfließt.