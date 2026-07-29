"Niveau deutscher Premiummarken erreichen": Mazda-Chef Masahiro Moro im Interview

Welche Rolle spielen Europa und insbesondere der deutsche Markt innerhalb der globalen Strategie der Mazda Group?

Wir sind weltweit in rund 130 Ländern vertreten, wobei Nordamerika und Europa zwei unserer strategisch wichtigsten Märkte sind. Wir haben mehr als 50 Jahre lang in den europäischen Markt investiert und unser eigenes Entwicklungszentrum aufgebaut, um die Bedürfnisse und Wünsche der europäischen Kunden besser berücksichtigen zu können. Interessanterweise arbeiten unsere Entwickler von Haus aus eher nach europäischem als nach nordamerikanischem Geschmack. Ihre Motivation ist es, eines Tages das Niveau deutscher Premiummarken zu erreichen, was die Fahrzeugfunktionalität und den emotionalen Wert der Marke angeht. Deshalb ist MRE (Mazda ...