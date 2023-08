Es gibt viele Aktivitäten, die nicht nur das Auto würdigen, sondern vor allem die Menschen, die dieses Projekt ermöglichten. Dazu kommt die Ausstellung vieler Exemplare des Super-GTs (ein SLR Stirling Moss, ein SLR von MSO, ein SLR HDK) und verschiedener Gegenstände aus der Entwicklung auf dem MTC Boulevard. Für die Besitzer des Wagens war sicher die Einladung zur Party in England an sich ein großes Highlight, denn der SLR-Club durfte mit den Entwicklern gemeinsam feiern.

Die erste Bekanntgabe des Projekts von Mercedes und McLaren erfolgte 1999 beim GP von Großbritannien in Silverstone. Beide Konzerne bestätigten die Zusammenarbeit. Außerdem gaben sie bekannt, dass der Mercedes-Benz SLR Vision – wie er bei seiner ersten Präsentation auf der Detroit Auto Show hieß – als Serienfahrzeug die Straßen unsicher machen sollte. Es schien, als hätten die Erfolge der Kooperation in der Formel 1 zwischen 1995 und 2009 die beiden Unternehmen beflügelt. Die Kombination aus McLarens Chassis-Entwicklung und der Motorleistung von Mercedes sollte künftig die Besitzer des Mercedes-Benz SLR McLaren beglücken.

Das Chassis von McLaren, der Motor von Mercedes

Den ersten Prototyp des – intern Project 7 genannten – SLR McLaren baute ein ehemaliger Formel-1-Mechaniker von McLaren gemeinsam mit anderen Ingenieuren von Hand auf. In Form und Aussehen richteten sich die Ingenieure nach den Vorstellungen von Mercedes. McLaren brachte seine lange Erfahrung aus dem Motorsport in Hinblick auf Kohlefaserverbundwerkstoffe ein. Der Stuttgarter Autobauer steuerte einen 5,5-Liter-V8-Kompressormotor bei. 626 PS und 780 Nm Drehmoment katapultieren den Prototyp aus dem Stand in 3,8 Sekunden auf 62 km/h und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h (208 mph). So hielt der Mercedes-Benz SLR McLaren locker mit seinen Supersportwagen-Konkurrenten mit. Die Produktion des Fahrzeugs endete im Dezember 2009, die Begeisterung für den Super GT bleibt bei McLaren, den Besitzern und Fans bis heute lebendig.