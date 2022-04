2022 Ford Ranger mit Roush-Tuning Wenig Inhalt, großer Preis

Kurz nach dessen Markteinführung bietet US-Traditions-Tuner Roush Performance bereits ein Programm für den neuen Ford Ranger an. Dessen Inhalt ist allerdings noch überschaubar.

Wann immer Ford einen neuen Pickup auf den Markt wirft, steigt die Nervosität bei jenen Tunern, die sich immer wieder intensiv um die Produkte aus Dearborn kümmern. So auch derzeit, denn der neue Ranger rollt zu den Händlern. Beim für US-Verhältnisse kompakt dimensionierten Pritschenwagen sichert sich Roush Performance die Pole Position – wenn auch mit einem vorerst eher überschaubar bestückten Programm.

Roush Performance Products, Inc. In den verbreiterten Radläufen stecken 18-Zoll-Felgen, die mit 32-Zoll-Offroad-Reifen ummantelt sind.

Die Bilder zeigen das erste Exemplar des 2022er Ford Ranger im Farbton Cyber Orange Metallic, das die typischen Roush-Insignien erhält: Kühlergrill mit Firmenschriftzug und LED-Zusatzleuchten, magnetgraue Kotflügelverbreiterungen mit Akzentbeleuchtung und Luftauslässe in den Kotflügel, in denen ebenfalls die berühmten fünf Lettern prangen. Wer möchte, kann von Roush noch Dekorgrafiken an der Karosserie anbringen lassen. Seine satinschwarzen 18-Zoll-Felgen ummantelt Roush mit Offroad-Reifen des Typs General Grabber A/TX im 32-Zoll-Format. Hinzu kommt ein Performance-Fahrwerk, das sowohl auf als auch abseits befestigter Straßen seine Stärken ausspielen soll.

Vierzylinder-Turbobenziner im Serienzustand

Der Motor, in diesem Fall der 2,3-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, bleibt vorerst unangetastet. Der Ecoboost-Motor leistet also weiterhin 274 PS und liefert ein Drehmoment-Maximum von 420 Newtonmetern. Er darf allerdings dank der Sport-Abgasanlage, die am Katalysator ansetzt und Edelstahl-Endrohre mit geätzten Roush-Schriftzügen aufweist, etwas freier ausatmen.

Innen installiert der Tuner Ledersitze mit Steppnähten und Stickereien, neue Instrumente und Teppiche sowie eine Plakette als Beweis, dass es sich hier nicht um einen Standard-Ranger handelt. Wer möchte, kann noch ein Offroad-Kit mit allerlei strapazierfähigen Komponenten, einen Tresor für die Mittelkonsole und zusätzlichen Stauraum unter der Rücksitzbank installieren lassen. Ein Echtzeits-Zertifikat und einen Schlüsselanhänger mit Roush-Logo legt die Truppe aus Livonia im US-Bundesstaat Michigan aber in jedem Fall bei.

Kleiner Inhalt, großer Preis

Wer jetzt glaubt, die wenigen Maßnahmen lassen die Kosten auf niedrigem Niveau verharren, sieht sich vom Roush-Konfigurator eines Besseren belehrt. Das Programm startet bei 13.250 Dollar, was aktuell etwas mehr als 12.000 Euro entspricht. Damit kostet das doch eher kleine Paket mehr als die Hälfte des Basisautos: In seiner Grundausstattung XL ist der neue Ford Ranger in den USA ab 25.500 Dollar (etwa 23.200 Euro) erhältlich.

Fazit

Der Umfang ist minimal, der Preis dafür maximal: Wer den neuen Ford Ranger unbedingt im Roush-Outfit haben möchte, zahlt einen happigen Preis dafür. Dann lieber warten, bis auch Leistungssteigerungen und tiefgreifende technische Änderungen zum Programm gehören. Und die werden kommen, so viel ist sicher.