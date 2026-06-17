Cupra wird noch sportlicher: Mit Abt-Tuning ab Werk

Erhältlich ist die neue Tuning-Option für die Baureihen Formentor und Leon , wobei der Leon in der Steilheck- und der Kombi-Version Sportstourer bedient wird. Es gibt aber noch eine weitere Einschränkung, denn die Abt-Pakete sind nur für den Formentor VZ und die Leon als VZ zu haben.

Leon im TCR-Look Wer beim Leon die Abt-Option wählt, bekommt ein Optik-Paket, das den Look des Rennwagens Leon VZ TCR an das Serienmodell bringt. Die optische Transformation beginnt an der Front mit einem prägnanten Splitter. Die Flanken werten neu geformte Seitenschwellerverkleidungen auf. Am Heck setzen Dachspoiler, Winglets, C-Flaps und ein neu gestalteter unterer Diffusor mit seitlichen Zierelementen weitere sportliche Akzente.

In den Radhäusern stecken 19-Zoll-Custom-Leichtmetallräder in Sport Black Matt. Bei ausgewählten Motorisierungen werden sie mit breiteren Hochleistungsreifen kombiniert. Ein exklusives Abt-Logo im Heckspoiler sowie Cupra-Logos in Dark Chrome betonen den besonderen Charakter der Sonderedition.

VZ5-Look für alle Formentor Beim Formentor bringt das Abt-Paket einen neuen Frontsplitter, neue Rahmen für die Air-Curtains sowie neue seitliche Türleisten mit. Am Heck setzen Dachspoiler und C-Flaps zusätzliche Akzente. 19-Zoll-Custom-Leichtmetallräder sowie der exklusive Abt-Schriftzug runden zusammen mit Cupra-Logos in Dark Chrome den vom Motorsport inspirierten Auftritt ab.