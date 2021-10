Abt Sportsline Audi Q8 60 TFSI e 530 PS im Feigenblatt-PHEV

Im Ernst. So richtig kauft man einem riesigen SUV-Coupé vom Schlage des Audi Q8 den Plug-in-Hybrid doch nicht ab. Lokal emissionsfrei und geräuschlos. Mhm, klar. Der V6 ist zur Not trotzdem mal dabei – man weiß ja nie. Bei einem 2,5 Tonnen schweren Allrad-SUV mit insgesamt 462 PS ist das "e" in der Modellbezeichnung nicht mehr als ein Feigenblatt. Als Führungsfahrzeug für eine Fridays for Future-Demo kann man sich den Ingolstädter jedenfalls nicht vorstellen.

Abt Sportsline Ja, der Q8 60 TFSI e hat einen Stecker. Nein, das glaubt Ihnen beim Anblick des Autos niemand.

Mehr Verbrenner-Power

Besagtes Feigenblatt wird im Allgäu nun geschrumpft. Man könnte umgekehrt sagen, sie machen den Q8 60 TFSI e glaubwürdiger. Der Verbrenner erhält dank des Steuergeräts Abt Engine Control einen Kraftschub von 68 PS. Somit leitet der Sechszylinder fortan 408 statt 340 PS, was sich in einer Systemleistung von 530 PS niederschlägt. Der Elektromotor bleibt von der Leistungssteigerung unberührt. Entsprechend kann es nun auch nichts mehr schaden, optisch krawalliger aufzutreten.

Abt Sportsline hat dafür ein mehrteiliges Aero-Paket im Angebot, das neben einem Frontschürzenaufsatz auch ein Heckschürzenset, einen Heckspoiler und Kotflügeleinsätze umfasst. Letztere können auf Wunsch in Sichtkarbon geordert werden, alle Paket-Bestandteile sind zudem auch einzeln erhältlich. Und was fehlt dann noch? Klar: Eine Tieferlegung in Kombination mit dicken Schlappen. Bei den Felgen hat Abt verschiedene Modelle in den Größen 22 oder 23 Zoll im Angebot. Für rund 3.200 Euro gibt es eine elektronische Tieferlegung für Fahrzeuge mit Luftfederung. Wahlweise um 15 oder 25 Millimeter. Und schließlich können Sie sich für den letzten Schliff noch diverse Oberflächen und Bedienelemente im Innenraum mit Karbon veredeln lassen. Wenn Sie dann das komplette Abt-Portfolio im und am Q8 haben, können Sie – zumindest ideologisch – das Plug-in-Ladekabel zusammen mit der alten Weihnachtsdeko auf dem Dachboden einstauben lassen.

Umfrage 11305 Mal abgestimmt Was halten Sie von SUV-Coupés wie BMW X8 oder Audi Q8? Eine schöne Alternative! Braucht kein Mensch! mehr lesen

Fazit

Ob man SUV-Coupé nun gut oder unnötig findet – das darf jeder selbst für sich beantworten. In der Größenordnung eines Audi Q8 sind sie jedenfalls auch als Plug-in-Hybrid keine glaubhaften Umweltschützer. Insofern passt die Abt-Sportsline-Behandlung gut ins Bild. Die Kemptener machen nämlich wenigstens keinen Hehl draus.