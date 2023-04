AEV Prospector XL Tray Bed Pick-up Mächtiges Offroad-Eisen in limitierter Auflage

American Expediton Vehicles – da ist der Name Programm. AEV baut US-Offroader so um, dass man damit ans Ende der Welt fahren könnte. Chevrolet Colorado, Jeep Wrangler und Gladiator sowie als richtig dicke Dinger die Ram-Pick-ups der Heavy Duty-Baureihe (2500 bis 5500). Einen solchen gibt es nun als Sonderedition von zehn Exemplaren im Angebot: den Prospector XL Tray Bed Pick-up.

Mit Tray Bed wird die klassische flache Ladefläche im Nutzfahrzeug-Stil bezeichnet, die wegen der Montage oberhalb der Räder mehr Grundfläche aufweist als bei einer normalen Pick-up-Ladefläche. Das bringt einen entsprechenden Rustikal-Look, wäre alleine aber keine Meldung wert. Zum Hingucker mutiert der Ram 2500 in erster Linie durch sein grobes Schuhwerk und das reichliche angeschraubte Zubehör.

Die Reifen sind über einen Meter hoch

Insgesamt 15 Posten umfasst der Paketinhalt, noch einmal so viele Optionen lassen sich noch obendrauf buchen. Wichtigstes Detail ist die Höherlegung um drei Zoll (7,6 cm) und die Montage der über einen Meter hohen 40-Zoll-Bereifung. Die AEV-Stoßstange beherbergt die neue Seilwinde, Radhausverbreiterungen decken die Riesenräder ab, ein neues Endrohr für den Auspuff verbessert die Bodenfreiheit am Heck. Dort findet sich außerdem eine weitere, von AEV speziell für den Ram entworfene Stoßstange.

Das Fotomodell hat noch allerlei weiteres Zubehör verbaut, darunter ein Luftansaugschnorchel und etliche Zusatzleuchten an Front, Dach und Heck. Hinzu kommen neue Performance-Stoßdämpfer, nochmals höhere 41-Zöller, ein fest verbauter Luftkompressor und die Reserveradbefestigung auf der Ladefläche.

Das mit der auf zehn Exemplare limitierten Sonderversion muss man dabei allerdings nicht so eng sehen. Neben dem jetzt gezeigten Sondermodell baut AEV gegen Geld auch jeden anderen Ram Heavy-Duty-Pick-up in ähnlicher Weise um. Im festen Programm sind aktuell der reguläre AEV Prospector (siehe Video oben und Bildergalerie) sowie eine Prospector-Version für Ram-Fahrgestelle. Auf die kann sich der Kunde dann aufschrauben, was ihm gefällt – eine Wohnkabine oder eben auch ein "Tray Bed".

AEV Zum selber basteln: AEV baut auch Fahrgestelle auf grob um.

Für das beschriebene Standard-Paket nimmt AEV 29.977 US-Dollar entgegen; zum aktuellen Kurs sind das rund 27.300 Euro. Das passende Auto zum Paket muss man selbst mitbringen, was bei Ram Trucks in den USA ab 44.205 Dollar für das günstigste 2500er-Basismodell losgeht. Mit Allradantrieb und dem bärigen Cummins-Diesel (6,7 Liter Hubraum, 1.152 Newtonmeter, 375 PS) steigt der Kaufpreis auf rund 57.000 Dollar. Und für einen "All-Inclusive"-Prospector, Auto inbegriffen, ruft die Firma Tarife ab rund 125.000 Dollar auf.

Fazit

Schöne Schuhe sind die halbe Miete: Je größer und gröber die Bereifung, desto schärfer ist der Offroad-Look. AEV beweist das mit einem neuen Sondermodell des Ram Pick-ups, der auf bis zu 41 Zoll hohen Reifen steht. Da wird es dunkel, wenn der neben einem parkt.