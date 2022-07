APG Ford Bronco Pro-Runner Einfach noch ein bisschen extremer

Die Automotive Performance Group ändert nicht viel am Ford Bronco. Was sie macht, betrifft aber die entscheidenden Stellen.

Allzu viel hat die Automotive Performance Group (APG) noch nicht vorzuweisen. Auf ihrer Website berichten die Kalifornier von einem Programm für den Ford Ranger, mit dem der Pick-up ein bisschen wilder wird. Gleichzeitig nennt APG den Pritschenwagen um und macht aus ihm den Ranger Pro-Runner. Denselben Beinamen verpassen die Amerikaner nun dem Ford Bronco, wobei das Programm für den Geländewagen – noch – überschaubar bestückt ist.

Ziel von APG ist es natürlich, die Offroad-Fähigkeiten des Bronco zu optimieren – gar nicht so einfach angesichts der in dieser Hinsicht hervorragend ausgerüsteten Serienbasis. Also greift der Tuner tief in die Fahrwerksgeometrie des Ford-Geländewagens ein, indem er rundum neue Achsen spendiert. Vorne kommt das komplette Dana-44-Arsenal zum Einsatz; hinten wandert eine Dana-60-Achse unter die Karosserie, die die Spur um knapp 18 Zentimeter verbreitert. Apropos: Dank neuer oberer und unterer Querlenker rücken die Räder pro Seite um zusätzliche knapp neun Zentimeter nach außen. Damit erreicht APG Federwege von bis zu 42 Zentimetern.

Bis zu 40 Zoll große Offroad-Reifen

Die passenden Fahrwerkskomponenten stammen aus dem Regal von King Shocks: Das Gewindefahrwerk arbeitet mit Dreifach-Bypass-Dämpfern, die in längeren und verstärkten Behausungen untergebracht sind und hinten sogar eine noch etwas extremere Abstimmung aufweisen als vorne. Hinten ist zudem ein anderer Stabilisator an Bord. Die neuen Felgen mit Beadlock-Sicherung tragen auf Wunsch ringsum Reifen mit 40 Zoll Durchmesser, die einen extrem hohen Querschnitt aufweisen. Roll der Bronco Pro-Runner von AGP auf diesen Rädern, ist der Federweg allerdings auf "nur" knapp 37 Zentimeter begrenzt.

Damit die Rundlinge genug Platz zum Arbeiten haben, spendiert die Automotive Performance Group neue Kohlefaser-Kotflügel, die die Bronco-Karosserie um knapp 18 Zentimeter verbreitern – pro Seite wohlgemerkt. Ein Motorhauben-Einsatz aus Carbon und ein einteiliges Hardtop runden die optischen Änderungen am kultigen Geländewagen ab.

APG nimmt ab 1. August 2022 Vorbestellungen für sein Pro-Runner-Paket für den Ford Bronco entgegen. Preise nennen die Kalifornier noch nicht. Fest steht aber: Im Herbst werden die ersten Geländewagen umgebaut.

Fazit

Neue Achsen, neue Radaufhängungen, neues Fahrwerk und wenige Carbon-Korrekturen an der Karosserie: Fertig ist das Pro-Runner-Paket für den Ford Bronco. Das liest sich unaufwändig, dürfte in Wahrheit aber das genaue Gegenteil gewesen sein. Schließlich dürfte es alles andere als leicht sein, die Geländegängigkeit des kultigen Allradlers in relevantem Maße zu verbessern.