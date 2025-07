Auktion: VW Beetle mit VR6-Twin-Turbo, Allrad und 362 PS

Mit dem New Beetle verband Volkswagen Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre vor allem Lifestyle und Nostalgie – nicht gerade Performance. Doch HPA Motorsports belehrte die Skeptiker des Retro-Kleinwagens eines Besseren: Mit ihrem GT6-Umbau verwandelten die Kanadier den knuffigen Kompakten in ein Allrad-Turbo-Geschoss mit satten 362 PS.

Derzeit steht ein auf diese Art umgebauter Beetle bei der US-Autoauktions-Plattform "Bring a Trailer" zum Verkauf. Das Auto entstammt dem Modelljahr 2001, war stets im sonnigen und gewöhnlich sehr warmen US-Bundesstaat Arizona zugelassen und zeigt nicht einmal 20.000 Meilen (fast 32.200 Kilometer) auf dem digitalen Tacho an.

Herzstück des Umbaus ist der fast schon legendäre 2,8-Liter-VR6-Motor aus dem VW-Regal, wie er einst in allerlei Konzernmodelle eingebaut wurde. Auch die erste Beetle-Generation gab es mit VR6-Motor. Allerdings nur im extrem seltenen RSI-Sondermodell, das mit einer 3,2-Liter-Variante des Triebwerks ausgerüstet wurde. Die in nur 250 Beetle-Exemplare eingebauten Saugmotoren leisten jeweils 224 PS.

Besonderheit des GT6-Umbaus von HPA Motorsports: Das Triebwerk wird hier gleich von zwei KKK-404-Turboladern unter Druck gesetzt. Ebenso viele Ladeluftkühler halten die Temperatur der Ansaugluft im Zaum. Die Abgase gelangen über eine angepasste Edelstahl-Abgasanlage mit Doppelendrohren in die Freiheit. Ursprünglich kommandierte ein Bosch-Motronic-Steuergerät das Triebwerk. Inzwischen wurde es durch eine neue Motorelektronik ersetzt – für eine feinere Abstimmung und höhere Standfestigkeit.

Damit die geballte Power auch auf die Straße kommt, setzt HPA bei seinem Beetle GT6 auf Volkswagens 4-Motion-Allradantrieb. Kombiniert wird dieser mit einem knackigen Sechsgang-Getriebe, das in Transaxle-Anordnung an der Hinterachse eingebaut ist und dem Fahrer oder der Fahrerin den direkten Draht zum Motor liefert. Das Ergebnis: Traktion wie bei einem Sportwagen – selbst dann, wenn der Antrieb seine volle Leistung entfaltet. Schließlich gilt es, ein maximales Drehmoment von 493 Newtonmetern auf den Untergrund zu übertragen.

Damit der Kraftzwerg die Leistung sicher umsetzt, installierte HPA ein KW-Gewindefahrwerk sowie Porsche-993-Bremszangen an der Vorderachse. Geschlitzte Bremsscheiben rundum und 18-Zoll-Turbo-Twist-Räder mit Semi-Slicks von Toyo (Proxes R888R in den Dimensionen 225/40 vorn und 255/35 hinten) runden das Paket ab. Ein Widebody-Kit von Dietrich sorgt dafür, dass die breiten Walzen auch optisch passend untergebracht sind. Im Farbton "Techno Blue Pearl Paint" kommt die Optik selbst im Stand ziemlich dynamisch rüber, zumal ein frecher Spoiler am Heck sitzt.