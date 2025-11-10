Bodykit aus Japan: Jetzt kommt der Suzuki Jimny im Hilux-Look

Und wieder ein neues Kapitel in der schier unendlichen Geschichte von Body-Kits für den kleinen Kult-Offroader Suzuki Jimny . Die Umgestaltung des Allradlers hat sich in Japan längst zum Volkssport unter den Styling-Tunern entwickelt, jetzt legt Garage Ill (aus Habikino, Präfektur Osaka) mit einer neuen Variante nach. Thema diesmal: Der Toyota Hilux Champ, der in asiatischen Schwellenländern als günstige Alternative zum regulären Hilux für einiges Aufsehen gesorgt hat.

Komplett neue Front Das Paket mit der Bezeichnung CH:AMP ersetzt die komplette Frontpartie des Jimny durch neu gestaltete Komponenten, darunter eckige Scheinwerfer, eine markante Acht-Schlitz-Grillmaske, orange Positionsleuchten und einen kantigen Stoßfänger. Kühlergrill und Front-Verkleidung wirken bis auf die unterschiedlichen Schriftzüge zum Verwechseln ähnlich. Ergänzt wird das Design durch einen hoch angesetzten Frontstoßfänger und zwei prominente Abschlepphaken, die allerdings nur Zierde sind.

An der restlichen Karosserie ändert das Kit nichts. Dennoch sorgt die Kombination aus Zweifarblackierung, schwarzen Anbauteilen und breiten 15-Zoll-Felgen mit grobstolligen Reifen für einen markanten Auftritt. Das Set kostet in der Basisversion 360.800 Yen (rund 2.200 Euro) für Modelle mit Halogenscheinwerfern, während die Variante für LED-Scheinwerfer 386.100 Yen (etwa 2.350 Euro) kostet. Die Teile werden unlackiert geliefert, eine einfarbige Lackierung schlägt mit zusätzlich 55.000 Yen (circa 330 Euro) zu Buche, eine dreifarbige mit 85.800 Yen (rund 520 Euro).

Ab 2.200 Euro geht es los Optional bietet Garage Ill Zubehör wie LED-Nebelscheinwerfer, eine Sportauspuffanlage oder retro-inspirierte Sitzbezüge an. Letztere stammen aus der firmeneigenen "Jet-Gogo"-Linie und sind in Braun oder Schwarz mit klassischen Ledernähten erhältlich.

Das CH:AMP-Kit ist kompatibel mit den Jimny-Modellen Jimny Sierra (Dreitürer) und Jimny Nomad (so heißt der längere Fünftürer in Japan).