Brabus 900 Rocket Edition: knapp 300 PS mehr als die Serienversion AMG G63

Brabus legt mit dem 900 Rocket Edition den AMG G 63 noch eine Schippe drauf, und zwar in jeder Hinsicht. Aus dem bekannten 4,5-Liter-V8-Biturbo-Motor des G 63 holen die Bottroper satte 900 PS und ein maximales Drehmoment von 1.250 Nm. Der Unterschied zu den 585 PS des Serienmotors? Ein vergrößerter Hubraum, größere Turbolader und ein modifiziertes Aufladungssystem. Das Resultat: In nur 3,7 Sekunden sprintet der 2.640 kg schwere Geländewagen auf 100 km/h. Und mit einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h ist der 900 Rocket Edition sowohl auf der Straße als auch im Gelände ein echter Kraftprotz.

Ein Design, das auffällt Der 900 Rocket Edition fällt nicht nur dank seiner Leistung auf, sondern auch durch seine markante Optik. Eine Sicht-Carbon-Verbreiterung sorgt für einen deutlich sportlicheren Auftritt, der durch zusätzliche Carbon-Elemente wie den Kühlergrillrahmen, Details am Heck und den Dachheckflügel weiter betont wird. 24-Zoll-Monoblock II Felgen, kombiniert mit Aero-Blades aus Kohlefaser, verleihen dem Fahrzeug nicht nur eine sportliche Eleganz, sondern verbessern die Aerodynamik. Die neue Brabus-Schürze und der beleuchtete Kühlergrillrahmen sorgen dafür, dass der Wagen auch bei Dunkelheit auffällt. Der Veredler bietet zudem zwei Außenfarben an. Zum einen ein helleres Silber und das sogenannte Stealth Gray. Das ist eine matte Lackierung in einem dezenten Dunkelgrau.

Luxus im Innenraum Im Innenraum setzt der Veredler auf Luxus. Feinstes schwarzes Leder, bei der Stealth Gray-Variante ist es mit Microfaser kombiniert. Auch die sportlichen Carbon- und Aluminium-Elemente ziehen sich durch das gesamte Cockpit und lassen den G 63 noch dynamischer wirken. Besondere Akzente setzen die handgefertigten Sitze mit einer präzisen Steppung und der exklusiven Doppel-B-Prägung. Die rote Akzentfarbe und die maßgeschneiderte Brabus-Masterpiece-Ausstattung sorgen für ein unverwechselbares und luxuriöses Ambiente.

Exklusivität und Preis Der Brabus 900 Rocket Edition wird in einer limitierten Auflage von nur 30 Fahrzeugen produziert, was ihn zu einem echten Sammlerstück macht. Der Preis startet bei 678.181 Euro. Als besonderes Extra wird jedes Fahrzeug mit einer Brabus-Weekender-Reisetasche geliefert, die auf das Interieur abgestimmt ist.