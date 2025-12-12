Brabus 900 Superblack: Der Bentley Continental Supersports aus Bottrop

Der im November 2025 vorgestellte Continental Supersports dürfte wohl der fahrdynamischste Bentley sein, den man ab Werk kaufen kann. Diesem Ziel hat Bentley alle Hybridkomponenten des Antriebstrangs sowie den Vorderradantrieb geopfert. Dafür hat der V8-Biturbo auf 650 PS zugelegt. Vom Supersports sollen nur 500 Exemplare entstehen. Die Produktion startet im vierten Quartal 2026. Erste Auslieferungen werden für Anfang 2027 avisiert. Der Basispreis liegt bei umgerechnet rund 463.000 Euro.

Leistung steigt auf 900 PS Kunden, deren Brieftasche noch dicker ist, die noch mehr Leistung sowie Fahrdynamik wünschen, offeriert jetzt Brabus den Brabus 900 auf Basis des Bentley Continental GT und GTC Speed. Das Coupé trägt den Beinamen Superblack, das Cabrio heißt schlicht Brabus 900. Beiden gemeinsam ist der leistungsgesteigerte Hybridantrieb, wobei Brabus hier nur den Verbrenner anfasst. Der Vierliter-V8-Biturbo legt mit neuen Ladern, einem modifizierten Ansaugsystem sowie neuen Kennfeldern für Zündung, Ladedruck und Einspritzung um 110 PS zu und steigert so die Systemleistung auf 900 PS und 1.100 Nm. Damit katapultieren sich beide Modelle aus dem Stand in 2,9 Sekunden auf Tempo 100. Das Coupé ist 335 km/h schnell. Das Cabrio ist elektronisch auf 285 km/h begrenzt. Den passenden Sound liefert eine Edelstahl-Hochleistungsabgasanlage mit Klappensteuerung.

Carbon für den Sportlook Für einen dynamischeren Look sorgen eine neue Frontschürze mit größeren Lufteinlässen und neu geformtem Spoiler, eine neue Heckschürze mit integriertem Diffusor sowie eine Spoilerlippe für den Heckdeckel. Alle Anbauteile entstehen aus Sichtcarbon. Die Radhäuser füllt Brabus mit 22 Zoll großen Monoblock ZM-Schmiedefelgen der "Platinum Edition". Darüber spannen sich vorn 275/35er-Reifen und hinten Walzen in der Dimension 315/30. Ein Tieferlegungsmodul senkt die Karosserie um 20 Millimeter ab.

Beim Interieur erlaubt die Brabus-Manufaktur Anpassungen nach Kundenwunsch. Die Showfahrzeuge beispielsweise tragen Masterpiece-Volllederausstattungen in Schwarz und Braun. Die Armaturentafel veredelt eine Brabus-Uhr mit Analoganzeige. Dazu kommen beleuchtete Einstiegsleisten, Carbon-Zierteile Alu-Pedale und eine ebenfalls aus Aluminium gefertigte, beleuchtete Fußstütze.

Die Preise sind hoch Der Preis für die 900er von Brabus richtet sich natürlich nach der gewählten Ausstattung. Das hier gezeigte Coupé wird mit 582.148 Euro berechnet, das Cabrio schlägt mit 641.172 Euro zu Buche.