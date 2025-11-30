Brabus: das 800 Cabrio auf G63-Basis sorgt für Oben-ohne-Feeling im Gelände.

Während Mercedes‑Benz offiziell angekündigt hat, die Mercedes‑Benz G‑Klasse künftig auch als Cabriolet anzubieten, präsentiert Brabus bereits jetzt zwei offene Varianten auf Basis der aktuellen G‑Klasse‑Generation W 465: das Brabus 800 Cabrio und das Brabus XL 800 Cabrio. Beide Modelle zeigen, welches Potenzial der Geländewagen für eine offene Variante bieten kann, noch bevor das kommende Serienmodell vorgestellt ist.

Angetrieben wird das Brabus 800 Cabrio von einem 4,0‑Liter‑V8‑Biturbo‑Motor mit 800 PS und einem maximalen Drehmoment von 1.000 Nm. Diese Leistungsdaten sind schon von den geschlossenen Brabus-800-Varianten bekannt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 4,0 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h und ist elektronisch begrenzt.

Ein Dach aus 500 selbst entwickelten Bauteilen Bei der Karosserie liegen die Einschnitte hingegen tiefer. Die Tuning-Experten tauschen das feste Dach gegen ein elektrisch betriebenes, zweigeteiltes Faltdach. Es soll in nur 20 Sekunden öffnen. Brabus setzt dabei auf mehr als 500 eigens entwickelte Bauteile. Im vorderen Dachsegment integrieren die Ingenieure einen Kohlefaser-Flächenspriegel. Er soll bei hohen Geschwindigkeiten für eine stabile Dachkontur sorgen und gleichzeitig die Geräuschentwicklung minimieren.

Das Dach verriegelt am verstärkten Frontscheibenrahmen und fügt sich am hinteren Ende nahtlos in den C-Bow-Stahlüberrollbügel ein. Maßgeschneiderte Dichtungen sollen vor eindringendem Wasser und Wind schützen. Um sicherzugehen, hat Brabus unter anderem einen zehnstündigen Beregnungstest durchgeführt.

Zusätzlich zum klappbaren Verdeck bekommt das Brabus 800 Cabrio die breit ausgelegte Widestar-Karosserie. Diese verleiht dem Wagen grundsätzlich einen aggressiveren Auftritt. Zusätzlich bestehen die verbreiterten Kotflügel an allen vier Rädern aus Sicht-Carbon. An der Front soll die Brabus-Widestar-Schürze mit großen Lufteinlässen und einem integrierten Frontspoiler für eine verbesserte Luftzufuhr zum Motor sorgen. Der Kühlergrillrahmen und der Powerdome auf der Motorhaube sind ebenfalls aus Sicht-Carbon gefertigt.

Am Heck setzt Brabus auf eine Sicht-Carbon-Heckschürze. Diese wird von zwei Endrohren im Sidepipe-Stil flankiert, die im Zusammenspiel mit der Carbon-Blende und einer roten Beleuchtung zusätzliche visuelle Akzente setzen. Das Brabus 800 Cabrio ist mit 24-Zoll "Platinum Edition" Monoblock-Felgen ausgestattet, die mit Hankook Ventus S1 evo ZX Hochleistungsreifen in den Größen 295/30 ZR 24 vorne und 355/25 ZR 24 hinten bestückt sind.

Innenraum mit Luxus-Materialien Im Interieur des Brabus 800 Cabrio dominieren luxuriöse Materialien und handwerkliche Präzision. Sitze, Verkleidungen und Armaturen sind mit feinstem Leder in den Farben "Oxford Sand" und "Cairos Brown" ausgestattet. Brabus schneidert in der hauseigenen Sattlerei selbst. Die Sitze, Türverkleidungen und Fußmatten tragen das charakteristische Brabus "Shell"-Design mit Steppungen. Ein Airscarf-System sorgt für warme Luft um Kopf und Nacken, sodass auch bei kühleren Temperaturen mit offenem Dach gefahren werden kann.

Das Cockpit wird durch Sicht-Carbon-Zierelemente und Aluminium-Türverriegelungsstifte akzentuiert, während beleuchtete Einstiegsleisten und ein Carbon-Lenkrad das luxuriöse Ambiente unterstreichen. Die Schaltwippen bestehen ebenfalls aus Carbon, und spezielle "Easy Entry"-Türscharniere erleichtern den Fond-Passagieren den Ein- und Ausstieg. Das gesamte Interieur bietet eine harmonische Kombination aus Komfort und Exklusivität.

Brabus XL 800 Cabrio Das Brabus XL 800 Cabrio nutzt den gleichen 800 PS starken 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor, unterscheidet sich jedoch durch ein speziell entwickeltes Fahrwerk für den Offroad-Einsatz. Es ist mit Portalachsen ausgestattet, die die Bodenfreiheit auf 47,9 cm anheben und so für bessere Traktion und Stabilität auf unebenem Gelände sorgen.

Das XL 800 fährt auf 22-Zoll All-Terrain-Reifen, die für den Einsatz sowohl auf der Straße als auch im Gelände geeignet sind. Optisch fällt das XL-Modell durch breitere Kotflügel und die "Pale Brown"-Lackierung auf, die es noch robuster wirken lässt. Damit richtet sich der XL 800 eher an Kunden, die ein Cabrio für extreme Bedingungen suchen, ohne auf die charakteristische Brabus-Leistung zu verzichten.

Im Innenraum setzt der Tuner hier auf rotes Leder. Ansonsten sind die Komponenten ähnlich zum 800 Cabrio. Es kommen hochwertige Materialien, Sicht-Carbon-Elemente und Aluminium-Türverriegelungsstifte zum Einsatz. Das Airscarf-System und die "Easy Entry"-Türscharniere für den Fondbereich sind ebenfalls vorhanden.

Preise Das Brabus 800 Cabrio ist in Deutschland ab einem Preis von 906.185 Euro erhältlich, inklusive Mehrwertsteuer. Für das Brabus XL 800 Cabrio, das speziell für den Offroad-Einsatz ausgelegt ist, liegt der Einstiegspreis bei 1.056.244 Euro, ebenfalls inklusive Mehrwertsteuer. Beide Modelle sind limitiert auf jeweils 50 Exemplare und bieten zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten, die den Preis je nach Ausstattung weiter erhöhen können.