Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

BSTC-Performance Mercedes-AMG GT R 900 PS vom Gebrauchtteilehändler

Das BS Teile Center aus Buchholz (Aller) ist spezialisiert auf den Vertrieb von Mercedes-Gebrauchtteilen – insbesondere für AMG-Modelle. Hin und wieder nutzen Uwe Schorsch und sein Team ihr Wissen und ihren Teile-Vorrat um ein AMG-Modell nachzuschärfen. Eigens für diesen Zweck wurde das Label "BSTC-Performance" kreiert. Jüngster Spross unter dieser Fahne ist der Mercedes-AMG GT R Pro.

Neue Optik mit alten Teilen

Bei der Wahl des Basismodells steigt BSTC mit dem Mercedes-AMG GT R bereits sehr hoch ein. Mit AMG-Originalteilen wird der aufwändig auf den GT R Pro-Look umgebaut, wobei das Vor-Facelift-Modell in diesem Zuge naheliegenderweise auch gleich einer verjüngenden "Modellpflege" unterzogen wurde. So stammen die komplette Frontstoßstange samt abgestütztem Carbon-Schwert und Carbon-Flaps, die Kotflügel mit integrierten Louvers, die Seitenschweller mit ihren Carbon-Einsätzen sowie der Carbon-Heckflügel mit Gurney-Flap und die Heckstoßstange mit seitlich auffällig hochgezogenem Carbon-Diffusor vom GT R Pro. Dazu wurden die Scheinwerfer und Rückleuchten des Facelifts-GT R installiert.

Ebenfalls vom GT R Pro stammen die AMG Performance-Schmiedefelgen in 19 und 20 Zoll Durchmesser mit Sternen in Titangrau matt und glanzgedrehten Felgenhörnern. Auch die schwarzen Bremssättel des Pro wanderten an den zivilen GT R. Abgerundet wird die neue Optik durch eine Folierung im auffälligen Farbton Sunflower Matt Metallic mit BSTC-Designanteilen.

Fremdteile bringen 318 Zusatz-PS

BS Teile Center Modifikationen in der Peripherie stärken den V8-Biturbo nachhaltig.

Während Mercedes zwischen dem GT R und dem GT R Pro motorisch keinen unterschied macht, legt BSTC auch hier nach – und zwar nicht zu knapp. Neue Turbolader, ein neuer Ansaugtrakt aus Carbon sowie ein Leistungsfähigerer Ladeluftkühler optimieren den Ansaugbereich. Auf der Abgasseite kommen neue Downpipes mit durchflussfreudigeren Sportkatalysatoren zum Einsatz. Optimal aufeinander per neuer Motorsteuerungs-Software abgestimmt steigt die Leistung des Vierliter-V8 von 585 auf 903 PS. Damit das Getriebe dieser Urgewalt Stand hält, wurde es entsprechend modifiziert und mit einer stärkeren Kupplung aufgerüstet.

Umfrage 158194 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Als Gebrauchtteilehändler macht BSTC das, was naheliegt. Man greift ins Regal und macht aus einem AMG GT R einen AMG GT R Pro. Beim Motortuning kommen Fremdteile zum Einsatz. Unter dem Strich kommt so ein über 900 PS starker Zwilling heraus.