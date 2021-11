Startseite Nutzfahrzeuge Tuning Mercedes X-Klasse Chelsea Truck Company By Kahn

Mercedes X-Klasse Chelsea Truck Co. By Kahn Zerstörer-Pickup in Pechschwarz

Bei der Chelsea Truck Company, einem britischen Tuning-Unternehmen, steht eine düster anmutende Mercedes X-Klasse zum Verkauf. Passend zum finsteren Erscheinungsbild heißt das Modell Dark Destroyer. Sandro Vitale 26.11.2021