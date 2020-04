Chevrolet Corvette C5 zersägt und verkürzt Da fehlt doch was

Wer schonmal in die Verlegenheit gekommen ist, die TV-Sendung "Germany's next Topmodel" zu schauen, der weiß: Wenn Mädchen ihre Haare abschneiden müssen, dann fließen Tränen. Ob sich das nun beim männlichen Geschlecht analog verhält, wenn das Auto abgeschnitten wird? In diesem Fall sieht die Umgestaltung des Fahrzeugs eindeutig gewollt aus, wenngleich nicht weniger dramatisch als der Verlust wallender Mähnen.

Etwas andere Sidepipes

Die Corvette C5 hat keine Haare gelassen, sondern ihre Überhänge, vorne wie hinten. Und das, obwohl gerade der ausladende Hintern mit den vier runden Rückleuchten so charakteristisch für den amerikanischen Sportwagen ist. Immerhin zwei von vier Leuchten hat der Besitzer des "Corvettchens" erhalten. Weil unter besagtem Hintern üblicherweise die Abgasanlage sitzt, zeigen die Endrohre nun zur Seite. Fußgänger wird das bei einer Vorbeifahrt vielleicht weniger freuen, aber auf eine merkwürdige Art und Weise sieht es auch ziemlich cool aus. Allerdings dürften die Reifen auf der Hinterachse auch nicht wirklich jubilieren, wenn der Auspuff heiß gefahren ist – zumindest sieht es auf den Bildern so aus, als wären die Gummis sehr nahe an den Endrohren.

r/shitty_car_mods Endrohre die zur Seite zeigen und ein sehr kleines Heckabteil - die Umgestaltung der C5 ist drastisch.

Über den Besitzer wissen wir leider nichts, da können wir nur mutmaßen. Und mutmaßlich handelt es sich um eine Person mit äußerst geringem Platzbedarf, gemessen an der Mini-Ladeluke am Heck. Die Front der Vette wurde ebenfalls rasiert, was die Klappscheinwerfer höchstwahrscheinlich das Leben gekostet hat. Zwar sind sie noch zu erkennen, aber die Funktionalität darf mindestens angezweifelt werden. Neue Leuchten zieren nun das Gesicht, das zugegebenermaßen deutlich moderner wirkt als beim Serienmodell. Zum Vergleich können Sie sich in unserer Bildergalerie nochmal das Original anschauen.

Fazit

Vielleicht haben Sie sich nie gefragt, wie eine Chevrolet Corvette C5 als Kompaktsportwagen ausgesehen hätten – die Antwort haben Sie nun dennoch.