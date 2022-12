Ketten statt Räder Delta 4x4 macht Mercedes zur G-Raupe

Ein Mercedes G ist in Sachen Geländegängigkeit eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Aber auch der Extremkletterer kommt in den winterlichen Alpen an seine Grenzen. Ein wohlhabender Almwirt in den Schweizer Bergen wollte sich damit nicht abfinden und ließ sich seinen Mercedes G bei Delta 4x4 auf Raupenantrieb umbauen, um trotz aller Unbilden des Wetters seine Hütte in den Graubündner Bergen auf fast 3.000 Meter Höhe anfahren zu können.

Mächtige Raupen für mächtigen Grip

Um für die gewaltigen Raupen des US-Anbieters Mattracks unter den Kotflügeln Platz zu schaffen, legten die Geländespezialisten den G500 um 20 Zentimeter höher. Die Anbindung der je Einheit rund 170 Kilogramm schweren Raupenmodule am Fahrzeug wurde so gestaltet, dass für den Sommer die Raupen unkompliziert abmontiert und der G wieder auf seine vier All-Terrain-Reifen gestellt werden kann. Mattracks gibt seinen Raupenantrieb 88M1-A1 für Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h frei. Die aus faserverstärktem Gummi gefertigten Laufflächen sind bis minus 40 Grad einsetzbar. An die serienmäßigen Radnaben docken sie über ein 18,5 Zoll großes Ritzel an. Vier Rollen sorgen für ständigen Bodenkontakt. Die Kontaktfläche beträgt dabei zwischen 424 und 600 cm² – je Raupe. Das sorgt auch beim viel Schnee für ausreichend Grip.

Klingt simpel, ist aber in Summe ein kostspieliges Unterfangen. Alleine die Raupen schlagen inklusive Montage mit 50.000 Euro zu Buche, und der gleiche Betrag wurde nochmals für die Homologation und die umfangreichen Tests fällig. Weitere rund 19.000 Euro musste der Almwirt in die Höherlegung inklusive Homologation investieren. Und weil das Portemonnaie eh schon offen stand, flossen nochmal rund 20.000 Euro in Umrüstungen wie Dachträger und Frontbügel sowie die Umbereifung auf die großen Räder für den Sommereinsatz. Ein Mercedes G auf Schnee-Ketten für rund 140.000 Euro – klingt stattlich.

Fazit

Vergessen Sie den Mercedes G 4x4² oder den Mercedes G 6x6. Für den alpinen Einsatz zählen nur Ketten. Die hat sich ein Schweizer Almwirt unter seinen Mercedes G schrauben lassen. Der Umbau ist nicht besonders aufwändig, aber extrem kostspielig.