Delta 4x4 VW Amarok V6 „The Beast 2.0“ Kaum da, schon krass gemacht

Sie haben es schon wieder getan. Diverse Pick-ups haben die Spezialisten von Delat 4x4 aus dem bayrischen Odelzhausen im Laufe der Jahre bereits geliftet und verbreitert, jetzt ist der jüngste Neuzugang auf dem deutschen Markt an der Reihe. Der VW Amarok ist gerade erst in ersten Exemplaren an die Händler geliefert worden, schon haben sie bei Delta die Schraubenschlüssel geschwungen.

"The Beast 2.0" wurde der neue Umbau getauft, ein nagelneuer VW Amarok 3.0 TDI, 240 PS in Mid Blue Metallic. Das mit dem 2.0 impliziert, dass es bereits eine Nummer 1 gab. Tatsächlich hatte Delta bereits den Amarok der ersten Generation nach Art des Hauses biestig gemacht, generell werden Deltas Pick-up-Umbauten mit dem schönen Beinamen "The Beast" versehen.

Das Prozedere kennt man schon von den anderen Delta-Biestern, erst einmal hoch damit. Das geschieht beim Amarok zweigeteilt. Mit einem Body-Lift, bei dem zwischen Rahmen und Karosserie Distanzstücke installiert werden, geht es für die Kabine die ersten 100 Millimeter nach oben. Weitere 50 Millimeter steuert das Höherlegungsfahrwerk bei. Auch hierbei werden Distanzstücke eingebaut, die Stoßdämpfer gegen längere ausgetauscht.

Große Reifen? Ehrensache!

Weil sich danach die originale Bereifung in den Weiten des Raums verlieren würde, gibt es selbstverständlich auch coole Socken für The Beast. Hanma-Felgen in 18 Zoll beherbergen 33 Zoll große BF Goodrich-Reifen (305/60 R 18). Mehr würde auch passen, ist in der EU aber nicht erlaubt. Wer auf große Reise jenseits der Grenzen geht, kann wahlweise auch 35 Zoll große Mud-Terrain-Reifen aufziehen.

Preise für all das gibt es auch bereits. Der Body-Lift-Kit kostet 2.600 Euro, die zusätzliche Fahrwerkshöherlegung 1.600 Euro. Der 18-Zoll-Rädersatz mit Reifen von BF Goodrich mit den Hanma Felgen in 18x9 schlägt mit 2.900 Euro zu Buche. Der Preis für die "Wide Body"-Kotflügelverbreiterung liegt bei 1.800 Euro, der Satz Seitenbügel kann für rund 700 Euro erstanden werden und die LED-Zusatzscheinwerfer für den Kühlergrill von PIAA gibt es bei delta4x4 ab 600 Euro. Alles zuzüglich Montage und gegebenenfalls Lackierung.

Fazit

Mit bewährten Hausmitteln hat Delta 4x4 einen weiteren Pick-up zum "Beast" geadelt. Ungewöhnlich dabei ist vor allem der Zeitpunkt – die wenigsten Besteller dürften ihren neuen VW Amarok überhaupt bereits bekommen haben. Mit dem neuen, fast 20 Zentimeter höheren Delta-Umbau haben sie aber jetzt schon einige Inspiration zur Individualisierung.