Drei Achsen für den Ford Ranger Pick-up: Umbau aus Südafrika

In Kapstadt hat das südafrikanische Unternehmen Ulterio Motiv eine umgebaute Version des Ford Ranger mit drei Achsen vorgestellt. Nachdem die Firma – als Schwesterunternehmen des Panzerfahrzeug-Spezialisten SVI Engineering, siehe Video unten – kürzlich bereits einen sechsrädrigen Toyota Land Cruiser präsentiert hatte, folgte nun der Ranger mit 6×4-Konfiguration.

6x6 gibt es auch Als Basis dient der zweitürige Ford Ranger Super Cab 4×4 mit Automatikgetriebe, also der Anderthalb-Kabiner. Für den Single-Cab-Ranger mit kürzerer Einzelkabine wäre auch ein 6×6-Umbau mit drei angetriebenen Achsen verfügbar, beim gezeigten Modell handelt es sich um eine 6x4-Variante. Entsprechend sind von den sechs Rädern eben nur vier angetrieben, die dritte Achse wird lediglich "mitgezogen". Sie bekommt allerdings eine eigene Scheibenbrems-Anlage und auch eine elektrisch angesteuerte Feststellbremse.

Sinn des Umbaus ist nicht der Show-Effekt, den gibt es gratis zum Umbau. Stattdessen dient die Zusatzachse wie bei größeren Lkw dazu, mehr Traglast zu erhalten. So erhöht sich die Zuladung mit dem Umbau auf bis zu zwei Tonnen, eine Tonne mehr als beim Ford Ranger als Serienfahrzeug. Für den Umbau wird der Rahmen des Pick-ups verlängert, um die dritte, nicht angetriebene Achse aufzunehmen.

Blattfeder-Bogiesystem Beim Fahrwerk verwendet Ulterio Motiv ein sogenanntes Bogiesystem, das die Lasten auf die beiden Hinterachsen verteilt, eine bei Dreiachs-Umbauten häufig genutzte Technik. Beide Hinterachsen sind dabei über eigene Blattfederpakete und eine gemeinsame Aufhängung miteinander verbunden, um die Achsbewegungen beim Ein- und Ausfedern auszugleichen. Mit dieser Konstruktion übernimmt die mittlere Achse 60 Prozent und die hintere 40 Prozent der Gesamtbelastung.

Der Ford Ranger 6x4 von Ulterio Motive kommt auf ein Leergewicht von etwa 2,5 Tonnen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen, weshalb für den legalen Straßeneinsatz ein Lkw-Führerschein notwendig ist. Das jetzt gezeigte Modell wurde mit einer maßgefertigten Pritsche mit 1.600 Millimetern Breite und 2.500 Millimetern Länge ausgerüstet. Durch den Aufbau mit einem Hilfsrahmen hinter der Kabine sind aber sehr vielfältige Individualaufbauten denkbar.

Der Preis für drei Achsen Der Umbau schlägt in Südafrika mit 265.000 Rand (umgerechnet rund 13.325 Euro) zu Buche, ohne Mehrwertsteuer und ohne den Basispreis des Fahrzeugs. Antriebsseitig bleibt alles beim Serienstand: Der 2,0-Liter-Diesel mit 125 kW und 405 Nm, die Sechsgang-Automatik und der 4×4-Antrieb bleiben vollständig erhalten.