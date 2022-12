Edo Competition Maserati MC20 Upgrade auf 705 PS

Der Basis attestiert Tuner Edo Competition aus Ahlen optisch und aerodynamisch bereits eine gelungene und harmonische Abstimmung, entsprechend legt der Tuner am Maserati MC20 nur in den Bereichen Antrieb, Sound und Straßenkontakt nach.

Legen zu – Auspuff, Reifen, Leistung

In Zusammenarbeit mit Capristo Automotive hat Edo Competition für den Italiener einen neuen Endschalldämpfer aus Edelstahl mit neuen Endrohrblenden aus gefrästem Aluminium und individuellem Branding entwickelt. Die stecken auf Endrohren mit 125 Millimeter Durchmesser und goldfarbener Eloxalschicht. Im Zusammenwirken soll sich so am Maserati-Heck ein akustisches wie optisches Highlight ohne Gleichen ergeben.

Den goldenen Farbton greifen die geschmiedeten Leichtmetallfelgen wieder auf. Verbaut werden die ultraleichten Räder im 11-Speichen-Design in der Dimension 9,5x21 Zoll auf der Vorderachse und in 12x22 Zoll auf der Hinterachse. Für den Straßenkontakt sorgen vorn 255/30er-Pneus und hinten 335/25er-Walzen.

Die Leistung des drei Liter großen Biturbo-V6 steigert Edo Competition mithilfe einer neuen Motorsteuerung. So werden aus serienmäßigen 630 satte 705 PS. Das maximale Drehmoment klettert von 730 auf volle 800 Nm. Nebenbei legt die Höchstgeschwindigkeit des MC20 um fünf auf nun 325 km/h zu.

Umfrage 186365 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Tuner Edo Competition belässt den Maserati MC20 optisch naturrein. Nachgelegt wird nur bei der Abgasanlage, der Bereifung und dem Motor, der am Ende satte 705 PS ausspuckt.