Ferrari SF90 Stradale von Wheelsandmore Plug-in-Ferrari mit 1.118 PS

1.000 PS. Diese magische PS-Zahl trägt der Ferrari SF90 Stradale bereits ab Werk auf die Straße. Doch für den Tuner wheelsandmore ist das nicht genug – er macht ihn noch stärker. Herausgekommen ist ein Motortuning auf 1.118 PS und 920 Nm, das den Sportwagen schneller macht. Die Endgeschwindigkeit steigt dabei von 340 auf 350 Kilometer pro Stunde. Durch das um 120 Newtonmeter gesteigerte Drehmoment verbraucht das Fahrzeug zudem bei gleichbleibender Fahrweise bis zu einen Liter weniger Kraftstoff auf 100 Kilometern.

wheelsandmore Das Underdock-System aus dem Hause wheelsandmore.

Realisieren konnte der Tuner diese Leistungssteigerung mithilfe seiner Tec-Tronic-Tuningbox im Wert von 4.999 Euro. Ein Steuergerät, das erst funktioniert, wenn der Motor seine ideale Betriebstemperatur erreicht hat. Dies sorgt für eine zusätzliche Sicherheit bei der Leistungssteigerung. Auch bleiben sämtliche Notlaufprogramme, die der Hersteller werkseitig installiert hat, vollumfänglich erhalten.

Neue Felgen mit Underdock-System

Für eine pfeilschnelle Optik sorgen unterdessen neue Felgen mit dem Zentralverschluss-Adapter-System Underdock in vielen Lochkreisen und Einpresstiefen. Wer jetzt das Auto wechselt, muss künftig nur die entsprechende Adapterplatte nachordern und kann die Felgen weiterhin unter den entsprechenden Boliden montieren. Das passende Leichtmetall-Exemplar namens UD-1 gibt es aktuell in 20 Zoll und verschiedenen Farben, mit TÜV – weitere Größen sind in Arbeit.

Umfrage 37889 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Wheelsandmore verpasst dem Ferrari SF90 Stradale 1.118 PS und 920 Newtonmeter. Gleichzeitig konnte der Tuner die Höchstgeschwindigkeit von 340 auf 350 Kilometer pro Stunde anheben. Der Preis für das Motortuning beträgt 4.999 Euro.