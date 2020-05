7/15 Wer seinen Gasfuß etwas in Ketten legt, schafft es tatsächlich den 4.784 mm langen Mustang mit unter zehn Litern vorsichherbummeln zu lassen. Im Testmittel kamen wir auf einen Verbrauch von 11,7 l/100km, was immer noch vollkommen in Ordnung geht. Allerdungs muss erwähnt werden, dass das edle Ross mit dem teuren Super Plus gefüttert werden will.