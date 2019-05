Geiger Cars Cerberus Challenger Hellcat mit Monster-Leistung

Sind Sie eher der Hunde- oder mehr der Katzen-Typ? Falls Sie in dieser Frage bislang noch mit sich gehadert haben, gibt es gute Neuigkeiten. US-Car-Tuner Geiger Cars hat sich der Problematik angenommen und eine Kreation vorgestellt, die sowohl Hund als auch Katze ist. Streicheleinheiten kommen zwar nicht in Frage, verschmust ist das Biest auch nicht, aber es will auf jeden Fall regelmäßig Gassi gehen. Beziehungsweise fahren – die Rede ist vom Cerberus, der auf dem Dodge Challenger Hellcat basiert.

Bis auf 332 km/h

Geiger Wer hier thront, darf sich wie der Höllenfürst persönlich fühlen. Er gebietet über 890 PS.

Was aber macht denn das Kätzchen zum Köter? Eine verstärkte Vier-Zoll-Kardanwelle ist hier im Spiel, ebenso die Erhöhung des Ladedrucks auf 1,1 Bar und eine Software-Überarbeitung für das Steuergerät. In Summe wüten 890 PS unter der GFK-Motorhaube, deren Design an das des Challenger SRT Demon erinnert. 1.018 Newtonmeter maximales Drehmoment stehen bei 5.610/min zur Verfügung – das sind 150 Newtonmeter mehr als im Serienmodell. Derart erstarkt biestet der 6,2-Liter-V8-Hemi in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht von der Leine gelassen bis zu 332 km/h.

Um in der „höllischen“ Sprachwelt zu bleiben, nennen sich die Aluminium-Schmiederäder „Devil's Rim“. Ursprünglich sollte es diese Felgen exklusiv für Demon-Modelle geben, jetzt dürfen aber auch Hellcat-Modelle die 20-Zöller tragen. Dazu gibt es ein Widebody-Kit, für den noch bulligeren Auftritt. Im Innenraum herrscht dagegen Serien-Zustand, deshalb aber nicht minder höllisch. Demonic Red nennt sich die Farbe der Lederausstattung. Falls Sie sich jetzt fragen, ob Sie für dieses Auto Ihre Seele in Zahlung geben müssen, können wir Sie beruhigen. Es sind lediglich 129.000 Euro.

Aus Kätzchen wird Köter: Geiger Challenger SRT Hellcat Cerberus Geiger 1/15 Geiger Cars kratzt mit dem Challenger Cerberus an der 900-PS-Marke. Geiger 1/15 Geiger Cars kratzt mit dem Challenger Cerberus an der 900-PS-Marke. Geiger 2/15 Das Retro-Musclecar vom US-Car-Tuner leistet 890 PS und 1.018 Newtonmeter maximales Drehmoment. Geiger 3/15 Dafür wurde der Ladedruck erhöht, die Software des Steuergerätes überarbeitet und eine verstärkte Kardanwelle kommt zum Einsatz. Geiger 4/15 Hellcat Cerberus - also Höllen-Katze und Höllen-Hund in nur einem Auto. Allein das klingt bereits nach einer aggressiven Mischung. Geiger 5/15 Um den Auftritt noch ein wenig bulliger zu gestalten, verbaut Geiger ein Widebody-Kit. Geiger 6/15 Das Design der Motorhaube, mit den weit nach vorne gezogenen Lufteinlässen, orientiert sich an der Demon-Version des Challenger. Geiger 7/15 Was die meisten anderen zu sehen bekommen: Das Heck. In 3,4 Sekunden geht es auf 100, Schluss ist erst bei 332 km/h. Geiger 8/15 Die 20-Zöller tragen den Namen Devil's Rim und wurden ursprünglich exklusiv von Dodge für die Demon-Modelle aufgelegt. Geiger 9/15 Hier thront man als Höllenfürst persönlich und gebietet über den erstarkten 6,2-Liter-Hemi-V8 im Bug. Geiger 10/15 Entsprechend nennt sich das rote Leder "Demonic Red", um in der richtigen Sprachwelt zu bleiben. Geiger 11/15 Die Lederausstattung, so wie alles weitere im Cockpit, sind Serienausstattung von Dodge. Hier wurde nichts verändert. Geiger 12/15 Passend zum Gestühl sind auch die Rundinstrumente mit Rot hinterlegt. Geiger 13/15 Die Verwaltung der Power übernimmt ein Automatik-Getriebe mit acht Stufen. Geiger 14/15 Trotz aller höllischen Ingedenzien muss man auf Komfort nicht verzichten. So sind etwa eine Klimaautomatik, Einparksensoren und ein 8,4-Zoll-Infotainment an Bord. Geiger 15/15 Doch alle Ausstattung dürfte hinter diesem wütigen Gesellen zurücktreten: Der 890 PS starke Kompressor-V8.

Fazit

Dieses Auto kennt nur ein Kommando, und das lautet „Fass!“. Geiger hat bewiesen, dass die Demon-Ausführung des Challenger nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet. Die Fahreigenschaften können wir (noch) nicht beurteilen, das Design jedenfalls, ist schon mal gelungen.