Hennessey VelociRaptor 500 auf Ranger-Basis Mehr Power für den „kleinen“ Raptor

Im Spätsommer 2023 bringt Ford in den USA einen neuen Ranger auf den Markt. In Europa kennen wir diesen dem Modelljahr 2024 angehörenden Pick-up bereits seit einer Weile. Die Optik passt Ford für den Heimatmarkt nur leicht an, zudem wird der US-Ranger künftig vor Ort produziert. Zentraler Unterschied zwischen US- und Europa-Version sind die Motoren. Beispiel Ranger Raptor: Der hierzulande eher zahme Dreiliter-V6-Benziner (292 PS; siehe Video) darf auf der anderen Seite des Atlantiks seine volle Wucht von 411 PS und maximal 583 Newtonmetern entfalten.

Doch wenn es um Motor-Power geht, sind die Kundinnen und Kunden von Hennessey Performance ganz andere Werte gewohnt. Also legt der in Texas ansässige Tuner beim neuen VelociRaptor 500 in bekannter Manier nach und pusht den doppelt turbogeladenen Raptor-Motor auf 507 PS sowie auf höchstens 746 Newtonmeter. Die dafür nötigen Maßnahmen: ein besonders effektives Ansaugsystem, ein größerer Ladeluftkühler und eine angepasste Triebwerks-Software. Wie sich das Tuning auf die Fahrleistungen auswirkt, verrät Hennessey bislang leider nicht.

Subtile optische Änderungen

Im Antriebsstrang mit seinem Zehn-Gang-Automatik- sowie Untersetzungsgetriebe und dem Allradsystem mit Sperrdifferenzialen an beiden Achsen bleibt grundsätzlich alles beim Alten. Dasselbe gilt beim Fahrwerk, das ab Werk bereits auf maximierte Geländegängigkeit ausgelegt ist – unter anderem mit aktiven Fox-Dämpfern, die die Karosserie des Ford Ranger Raptor um etwa 6,4 Zentimeter anheben. Ein kleines Hennessey-Upgrade stellen hier lediglich die neuen 18-Zoll-Zehnspeichen-Felgen mit 35-Zoll-Offroad-Reifen dar.

Auch das Erscheinungsbild des Ford Ranger Raptor ändert sich nur subtil. Als Hennessey VelociRaptor 500 weist der sportive Pick-up neue Stoßfänger an beiden Enden auf, wobei das vordere Exemplar mit zusätzlichen LED-Lampen in die Welt hinausleuchtet. Hinzu kommen die üblichen Aufkleber und Plaketten am Ex- und Interieur sowie im Motorraum. Die einzige echte Design-Änderungen im Innenraum sind gestickte Hennessey-Schriftzüge in den Kopfstützen und wetterunempfindliche Fußmatten.

Tuning für 24.950 Dollar

Der Hennessey VelociRaptor 500 kommt im vierten Quartal 2023 auf den Markt, also nur wenig später als die Serienversion des neuen Ford Ranger Raptor. Für das Modelljahr 2024 limitiert der Tuner das Modell auf 200 Exemplare. Für seine Modifikationen verlangt Hennessey 24.950 Dollar, was aktuell umgerechnet gut 23.250 Euro entspricht. On top kommt freilich der Preis für das Basisfahrzeug, das in den USA mindestens 55.365 Dollar (etwa 51.600 Euro) kosten wird, sobald es auf den Markt kommt.

Fazit

Bei der Verwandlung des 2024er Ford Ranger Raptor in den Hennessey VelociRaptor 500 handelt es sich wohl nur um einen ersten Schritt. Traditionell bringen die Texaner deutlich stärkere und geländegängigere Versionen ihrer Sport-Pick-ups auf den Markt, wenn diese erst mal eine Weile auf dem Markt sind und der Tuner die nötigen Erfahrungen mit ihnen gesammelt hat. Denn so ehrlich muss man sein: Für knapp 25.000 Dollar ist der Mehrwert des Tuning-Programms bislang ziemlich überschaubar.