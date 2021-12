Hennessey VelociRaptor 700 auf F-250/350-Basis Heavy Power für Super Duty-Pick-up

Die fetten Pick-ups bei Ford für die wirklich schweren (Anhänge-)Lasten laufen unter dem Label Super Duty. Das Portfolio reicht dabei vom F-250 über den F-350 bis hin zum hinten zwillingsbereiften F-450 mit entsprechend dicken Kotflügelbacken. Unter der Motorhaube sitzt in der Basisversion ein 6,2-Liter-V8-Benziner mit 385 PS und 583 Nm Drehmoment. Wer aber auch beim Antrieb auf Super steht, greift wahlweise zum 6,7 Liter großen V8-Turbodiesel mit 475 PS und 1.423 Nm oder dem 7,3 Liter großen V8-Benziner, der es im Serientrimm auf 430 PS und 645 Nm Drehmoment bringt.

Kompressor macht Druck

Pick-up-Fahrern denen der große Benziner-V8 noch zu schwachbrüstig ist macht Tuner Hennessey aus Texas ein unmoralisches Leistungsangebot. Unter dem Label Hennessey VelociRaptor 700 schwingt sich der Achtzylinder zu Werten auf, die an der Bezeichnung Super erst gar keinen Zweifel aufkommen lassen. Ausgelöst wird die Leistungseruption durch einen Kompressorumbau. Hennessey flanscht an den V8 einen mechanisch angetriebenen Verdichter samt komplett neuem Ansaugbereich und Ladeluftkühlsystem. Damit das Mehr an Input auch wieder aus den Brennräumen des V8 abgeführt werden kann, setzen die Texaner auf eine strömungsoptimierte Edelstahlabgasanlage. Für ein harmonisches Miteinander sorgt eine neu abgestimmte Motorsteuerung. Unter dem Strich verspricht Hennessey so 700 PS und 980 Nm Drehmoment für den V8.

Optisch setzt sich so ein Hennessey VelociRaptor 700 durch gestickte Hennessey-Schriftzüge auf den vorderen Kopfstützen sowie Hennessey- und VelociRaptor 700-Schriftzüge auf der Karosserie in Szene.

Höherlegung nur auf Wunsch

Hennessey Ein Lift-Kit hebt die Karosserie deutlich an.

Verlangt der Kunde aber auch nach einer martialischeren Optik, so kann Hennessey auch hier nachlegen. Im Angebot finden sich eine neue Frontstoßstange mit integrierten LED-Leuchten, eine neue heckstoßstange sowie ein Lift-Kit für das Fahrwerk, das mit 20 Zoll großen Felgen und 35 Zoll großen Reifen kombiniert wird. So gerüstet kann man die 700 PS dann auch eine Etage höher genießen. Preise oder Fahrleistungen für die Super Duty-Umbauten nennt Hennessey noch nicht.

Fazit

Hennessey haucht dem Top-Benziner in den Ford Super Duty-Pick-ups per Kompressor 700 PS ein. Den Hennessey VelociRaptor 700 gibt es optisch dezent oder auch martialisch höhergelegt. Das komplette Konzept bleibt dabei aber immer archaisch.