Veredelter Defender von Heritage Customs Mit Stil in den Schlamm

Wer einen edlen Restomod-Defender aus Kontinental-Europa sucht, findet im niederländischen Apeldoorn die richtige Adresse. Dort sitzt die Firma Heritage Customs, die sich auf stilvolle Umbauten des urigen Land Rovers spezialisiert hat. Die Truppe um Jan-Pieter Kroezen erweitert nun ihr Portfolio, ohne jedoch ihrer bevorzugten Marke untreu zu werden. Sie nimmt sich nun allerdings zusätzlich den neuen Land Rover Defender vor, um ihn in den Valiance zu verwandeln.

Das Konzept gleicht jenem, das das Unternehmen auch bei den klassischen britischen Offroadern anwendet (siehe Video): Jedes Auto wird – beginnend mit einer Skizze – gemeinsam mit dessen Besitzer gestaltet, wobei Designer, Coachbuilder und Teilhaber von Heritage Customs, Niels van Roij, entscheidend mithilft. "Wir verarbeiten Materialien wie Aluminium, Leder, Jeans-Stoff, Teakholz und sogar Kupfer", sagt der Niederländer.

So geländegängig wie eh und je

"Alles ist möglich: von lasergravierten Aluminium-Türeinlagen und Armaturenbrett-Verkleidungen, personalisierten Trittbrettern und farblich abgestimmtem Leder in speziellen Mustern bis hin zu Aluminium-Kofferraumdeckel-Einsätzen und Vollleder-Türverkleidungen", ergänzt Heritage-Customs-Gründer Kroezen. So gerät jeder Valiance zum Einzelstück. Ein Interieur im Stile jener karibischen Insel, auf der der Besitzer seine Frau kennengelernt hat? Eine eigens angemischte Außen-Lackierung wie beim klassischen Defender, der ebenfalls die eigene Sammlung bereichert? Alles kein Problem für Heritage Customs. Wobei der moderne Land Rover Defender durch die Veredelung natürlich nichts von seiner Geländegängigkeit einbüßen soll.

Heritage Customs / Niels van Roij Design Die Farb- und Materialauswahl trifft Heritage Customs zusammen mit dem Defender-Besitzer.

Es gibt aber einige maßgefertigte Standard-Änderungen, die jeder Valiance aufweist. Dazu gehören unter anderem die massiven Aluminium-Luftschlitze in den Kotflügeln und die gefrästen Trittbleche neben der Motorhaube, welche die Kunststoff-Pendants des Serienautos ersetzen. Bei den Rädern können Kunden aus einem Angebot an 20- und 22-Zoll-Felgen wählen. Das Heritage Customs-Logo findet sich innen auf den Kopfstützen und als von Hand gegossene Plakette an der Innenseite der Hecktür.

Mindestens sechs Wochen Umbauzeit

Der Umbau eines Land Rover Defenders zum Valiance von Heritage Customs nimmt mindestens sechs Wochen in Anspruch. Die Preise starten bei 90.000 Euro netto, mit deutscher Mehrwertsteuer demnach bei 107.100 Euro. Je nach gewähltem Basisfahrzeug und ausgelebter Individualität sind nach oben selbstverständlich kaum Grenzen gesetzt.

Umfrage 22376 Mal abgestimmt Ist der neue Defender ein würdiger Nachfolger seines ruhmreichen Vorgängers? Ja, Design und Funktionalität passen. Nein, zu groß, zu verspielt, zuviel SUV. mehr lesen

Fazit

Wem der Standard-Defender nicht edel genug und ein Range Rover zu banal und möglicherweise nicht geländegängig genug ist, der kann sich beivon Heritage Customs seinen Traum-Offroader gestalten und bauen lassen. Das ein derart hohes Maß an Individualität nicht zum Discount-Tarif zu haben ist, dürfte kaum jemanden überraschen.