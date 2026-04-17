Hyundai erweitert sein Angebot für sportliche N-Modelle in den USA um ein offizielles Zubehörprogramm. Unter dem Label "N Performance Parts" können Käufer von Elantra N und Ioniq 5 N künftig direkt beim Händler nachrüsten.Zum Marktstart bleibt das Angebot überschaubar und vor allem optisch geprägt. Hyundai listet unter anderem spezielle Radkappen, schwarze Radmuttern, Dekorstreifen sowie neue Fußmatten und Türschwellerleisten. Auch ein Alcantara-Lenkrad gehört zum Programm, das vor allem die Haptik verbessern soll. Technische Eingriffe in Antrieb oder Fahrwerk sucht man dagegen vergeblich.Einige Komponenten bleiben dem Elantra N vorbehalten. Dazu zählen Carbon-Anbauteile wie ein großer Heckflügel und Spiegelkappen. Außerdem bietet Hyundai 19 Zoll große Schmiederäder in Mattschwarz an, die etwas Gewicht sparen sollen.Im Innenraum lässt sich der Kompakt-Sportler zusätzlich mit weiteren Alcantara-Elementen ausstatten, etwa für Schaltknauf, Handbremse und Armlehne. Der Fokus liegt also klar auf einer sportlicheren Anmutung, weniger auf messbaren Performance-Zuwächsen.\n\t\t\t,\n\t\t3.500 Dollar für den HeckflügelAm auffälligsten sind aber die Preise. Für den Carbon-Heckflügel ruft Hyundai rund 3.500 (2.970 Euro) US-Dollar auf – eine Summe, die in Relation zum Basispreis des Elantra N von etwa 35.000 Dollar (29.670 Euro) hoch ausfällt. Auch andere Teile bewegen sich auf entsprechendem Niveau, etwa das Alcantara-Lenkrad oder die Schmiederäder.Damit orientiert sich Hyundai klar an etablierten OEM-Programmen wie BMW M Performance oder AMG Zubehör. Der Vorteil: volle Herstellergarantie und passgenaue Integration. Der Nachteil: deutlich höhere Kosten als im freien Zubehörmarkt.Start in den USA, Ausbau geplantHyundai vertreibt die N Performance Parts zunächst über ausgewählte Händler in den USA. Das Angebot soll laut Hersteller sukzessive erweitert werden und künftig auch weitere N-Modelle einbeziehen.\n\t\t\t,\n\t\t