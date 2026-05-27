Lotus Emira 420 Sport: Mehr AMG-Power bei weniger Gewicht

Der britische Sportwagenbauer Lotus schärft den Emira weiter nach. In der Version 420 Sport wird der Zweisitzer zum stärksten, aber auch leichtesten Emira aller Zeiten. Als Basis für diese Extremwerte dient allerdings nicht die Sechszylinder-Variante, sondern die Version mit dem AMG-Turbo-Vierzylinder.

14 PS und 20 Nm mehr Für den 420 Sport wurde der Zweiliter-Vierzylinder auf 420 PS und 500 Nm leistungsgesteigert. Bislang hatte die stärkste Version 406 PS und 480 Nm. Der gestärkte Antrieb lässt den Emira in Kombination mit dem unveränderten Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h spurten. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit knapp 300 km/h angegeben.

Noch einen Tick fahrdynamischer wird der Emira 420 Sport mit dem optionalen Lightweight Handling Pack. Das bringt durch aerodynamische Optimierungen 25 Kilogramm mehr Abtrieb und durch Leichtbaumaßnahmen 25 Kilogramm Gewichtsersparnis. Das Mindergewicht ergibt sich durch eine Titan-Abgasanlage, eine Lithium-Ionen-Batterie und weitere Carbonfaser-Komponenten. Zusätzlich an Bord kommen zweifach einstellbare Multimatic-Dämpfer, eine neue Fahrwerksabstimmung mit 5 Millimetern Tieferlegung sowie eine spezielle Lotus Track Performance App zum Messen und Aufzeichnen von Rundenzeiten.

Zu den neuen Exterieur-Details zählen ein neuer Frontsplitter, überarbeitete vordere Luftauslässe, verlängerte Seitenschweller, größere Lufteinlässe, eine Spoilerlippe am Heck sowie eine Heckklappe mit Lüftungslamellen. Neben dem Plus an Abtrieb optimieren diese Maßnahmen auch die Luftanströmung zu den Kühlern und den Bremsen.

Ganz neu für alle Modelle der Baureihe ist ein herausnehmbares, getöntes Glasdachelement. Das lässt sich in einer Tasche hinter den Sitzen verstauen.

Neue Optionen Neu für den 420 Sport ist ein optionales Carbon-Paket für außen. Dieses umfasst Frontsplitter, Seitenschweller, Radhausentlüftungen, Side Pods, Heckspoiler und Diffusor-Einfassung. Käufer können nun aus neun Raddesigns und Oberflächenvarianten wählen, darunter neue 20-Zoll-Schmiederäder im 15-Speichen-Design in Satin Dark Grey. Das Carbon-Paket für das Interieur bietet Details für die Einfassung des Fahrerdisplays, die mittlere Speiche des Lenkrads sowie die Logo-Einfassung in der Sitzlehne. Das ebenfalls neue und aufpreispflichtige Hand Painted Pack nutzt den Launchton Tangelo Orange, um farbige Akzente im gesamten Innenraum zu setzen – unter anderem an der Mittelkonsole, der Lenkradspeiche, dem Schalthebel und den Einfassungen der Lüftungsdüsen.

Bestellt werden kann der neue Lotus Emira 420 Sport ab sofort. Als Grundpreis für Kontinental-Europa nennt Lotus 129.900 Euro. Damit nimmt der 420 Sport auch beim Preis den Platz des Top-Modells ein. Ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge ab August 2026.