Irmscher Fiat 500e Auf 100 Exemplare limitiert

Das namenlose Sonderprojekt kündigt der Tuner aus Remshalden bei Stuttgart über seine Facebook-Kanal an. Wer eine spektakuläre Tuning-Version erwartet, liegt allerdings falsch. Irmscher rückt dem Elektro-Mini eher dezent zu Leibe.

Leichtmetall für drunter, Leder für innen

In die Radhäuser pflanzt Irmscher hauseigene Turbo-Star-Leichtmetallfelgen mit 17 Zoll Durchmesser in verschiedenen Farbvarianten, die zusammen mit einer Tieferlegung das Upgrade für den Fahrwerksbereich darstellen. Die Karosserie frisiert Irmscher mit Design-Streifen, die unterhalb der Fensterlinie auf den Fahrzeugflanken aufgebracht werden. Der Kunde kann hier zwischen den Farben Silber und Schwarz/Rot wählen. Farblich angepasst trägt der Fiat auch eine Design-Linie rund um den Frontgrill.

Das Interieur freut sich über eine Leder-Behandlung. Der Innenraum wurde komplett mit dem Werkstoff überarbeitet und ist in einem braunen Amaretto-Leder sowie in einem eleganten Weinrot erhältlich. Auch die Mittelarmlehne, der Lenkradkranz und die Seitenverkleidung werden in farbiges Leder gehüllt. Abgerundet wird die Verwandlung mit neuen Fußmatten mit Irmscher-Logo. Modifikationen am elektrischen Antriebsstrang gibt es nicht.

Der Irmscher Fiat 500e kommt als Coupé und als Cabrio, ist aber insgesamt auf 100 Einheiten limitiert. Preise nennt der Tuner noch nicht.

Fazit

Rund um den Fiat 500e strickt Tuner Irmscher eine neue Sonderserie. Auf 100 Exemplare limitiert beschränkt sich das Irmscher-Paket auf neue Felgen, Design-Streifen, eine Tieferlegung sowie eine Lederausstattung. Der E-Antriebsstrang bleibt dabei unangetastet.